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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:25

uaprofi У портмоне такие лимиты уже давно. Выходит, что ничего за последние годы не изменилось.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:33

ну дело ж не в наличии лимит, а в
1. на сайте кс от 10 до 8000 написано и это неправда об 8т
2. лимиты почему-то секрктные и неизменяемые
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:04

  uaprofi написав:v57

самое интересное в этом всём - что они фактически монополисты по пополнению опсосов и ограничивают использование услуг КС и не дают заплатить больше - хотя сам опсос позволяет больше
почему монополисты? Всегда ж можно на сайте опсоса пополнится
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:15

uaprofi А разве изя пополняет киевстар через портмоне?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:23

але, камрад
о пополнении с опсоса кс и идет разговор
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:30

v57 ну тогда money.kyivstar.ua или там комисс не устраивает?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:26

кабы шо сказать?
там вообще то платят С моб.денег, а не НА
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:11

v57 В целом, ваши замечания вполне справедливы. Но на сайте компании Киевстар не указано, что максимальная сумма пополнения составляет 8 тысяч гривен, так как информация, указанная на странице пополнения, следующая: "Після поповнення сума коштів на номері передплати не має перевищувати 8000 грн.", что сообщает о сумме в 8 тысяч гривен как о максимальной сумме, которая может быть на вашем балансе. :)
Также наша компания, как субъект первичного финансового мониторинга, имеет основания для установки собственных ограничений для определенных платежей, в том числе и для пополнения мобильных телефонов.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:25

ясно
типа- пшел отсюда, не ходи по мытому
но только наукообразными словами :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:40

  Portmone написав:v57 В целом, ваши замечания вполне справедливы. Но на сайте компании Киевстар не указано, что максимальная сумма пополнения составляет 8 тысяч гривен, так как информация, указанная на странице пополнения, следующая: "Після поповнення сума коштів на номері передплати не має перевищувати 8000 грн.", что сообщает о сумме в 8 тысяч гривен как о максимальной сумме, которая может быть на вашем балансе. :)
Также наша компания, как субъект первичного финансового мониторинга, имеет основания для установки собственных ограничений для определенных платежей, в том числе и для пополнения мобильных телефонов.


ещё раз - на официальном сайте КС - только через Вас можно пополнить счёт
там надпись "Введите сумму от 10 грн. После пополнения сумма средств на номере предоплаченной связи не должна превышать 8000 грн"
(кстати для контрактных абонентов какбы аграничений нет - но номер всё равно не пополнить больше чем на 2К с одной карты за раз)
из этого как где-то следует, что если на счёте 0 то можно закинуть на номер 8000.

но нет тут то было - после пополнения к примеру на 4000 платёж не проходит и Вы пишите - "обратитесь в банк"
клиент звонит в банк - а ему говорят мы воопше не видим запроса на оплату, и Вы спокойно можете платить, по Вашей карте нет ограничений.
Клиент пробует ещё раз ему нужны деньги срочно на роуминг. но нет таже надпись обратитесь в банк! А в банке ограничений нет.
И так по кругу пока в какойто момент не вылазит позвоните в потмоне.
(напишите уже шо пополняете за один раз не больше чем на 2000)
И кстати Вы заставляете людей дробить платёж - вместо одного платежа на 8К нужно делать 4 платежа по 2К (и с разных карт!)
И кстати по коммуналки главная банка сказала что это низкорисковые операции.
А увас до последнего времени было ограничение на 10К на карту... и отлуп.

З.Ы. и ещё многие люди хотят получать счас бонусы "БИЛЬШЕ" и вы знаете какое там счас колесо. за каждую оплату дают один бал. Зачем Вы не позволяете людям пополнить мобильный 160 раз по 50 грн.
Вам жалко чтобы человек получил 160 балов?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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