Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:40

Portmone написав: v57 В целом, ваши замечания вполне справедливы. Но на сайте компании Киевстар не указано, что максимальная сумма пополнения составляет 8 тысяч гривен, так как информация, указанная на странице пополнения, следующая: "Після поповнення сума коштів на номері передплати не має перевищувати 8000 грн.", что сообщает о сумме в 8 тысяч гривен как о максимальной сумме, которая может быть на вашем балансе.

Также наша компания, как субъект первичного финансового мониторинга, имеет основания для установки собственных ограничений для определенных платежей, в том числе и для пополнения мобильных телефонов. В целом, ваши замечания вполне справедливы. Но на сайте компании Киевстар не указано, что максимальная сумма пополнения составляет 8 тысяч гривен, так как информация, указанная на странице пополнения, следующая: "Після поповнення сума коштів на номері передплати не має перевищувати 8000 грн.", что сообщает о сумме в 8 тысяч гривен как о максимальной сумме, которая может быть на вашем балансе.Также наша компания, как субъект первичного финансового мониторинга, имеет основания для установки собственных ограничений для определенных платежей, в том числе и для пополнения мобильных телефонов.

ещё раз - на официальном сайте КС -можно пополнить счёттам надпись "(кстати для контрактных абонентов какбы аграничений нет - но номер всё равно не пополнить больше чем на 2К с одной карты за раз)из этого как где-то следует, что если на счёте 0 то можно закинуть на номер 8000.но нет тут то было - после пополнения к примеру на 4000 платёж не проходит и Вы пишите -клиент звонит в банк - а ему говорят мы воопше н, и Вы спокойно можете платить, по Вашей карте нет ограничений.Клиент пробует ещё раз ему нужны деньги срочно на роуминг. но нет таже надпись! А в банке ограничений нет.И так по кругу пока в какойто момент не вылазит позвоните в потмоне.(напишите уже шо пополняете за один раз не больше чем на 2000)И кстати Вы- вместо одного платежа на 8К нужно делать 4 платежа по 2К (И кстати по коммуналки главная банка сказала что это низкорисковые операции.А увас до последнего времени было ограничение на 10К на карту... и отлуп.З.Ы. и ещё многие люди хотят получать счас бонусы "БИЛЬШЕ" и вы знаете какое там счас колесо. за каждую оплату дают один бал. Зачем Вы не позволяете людям пополнить мобильный 160 раз по 50 грн.Вам жалко чтобы человек получил 160 балов?