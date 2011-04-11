Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Portmone
Интересно, а КС знает, что на их сайте портмоне заниматся
по сути саботажем оплат!
и если кс узнает о таких потерях денег, то как поступит?
Нада им наябедничать
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 18 лип, 2020 09:24
Portmone
Интересно, а КС знает, что на их сайте портмоне заниматся
по сути саботажем оплат!
и если кс узнает о таких потерях денег, то как поступит?
Нада им наябедничать
Додано: Суб 18 лип, 2020 09:40
И не только КС.
Ещё и у лайфа.
Причем портмонешный антифрод-антисвинорыл считает все эти операции вместе. Т.е. если сначала пополните лайф "под лимит" - то потом не сможете этой картой пополнить КС
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:28
uaprofi Это неверно. Информация, что указана на сайте мобильного оператора Киевстар, не подразумевает максимальную сумму пополнения в размере 8 тысяч гривен.
Также, при превышении наших ограничений, система сообщит именно об этом, а не о превышении ограничений со стороны банка. Обычно подобное сообщение выглядит следующим образом: "Превышена сумма оплат по услуге в течении одного дня. Обратитесь в службу поддержки Portmone.com".
Также, повторюсь, согласно действующему законодательству, мы, как финансовое предприятие, устанавливаем собственные ограничения для проведения платежей в целях безопасности. Такие ограничения одинаковы для всех наших пользователей.
З повагою, Portmone.com
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:31
Вкладчик1234 К сожалению, это не так. Для мобильных операторов в нашей системе установлены разные ограничения. В подобных случаях могут быть превышены, разве что, ограничения банка-эквайера, на которые мы не имеем возможности повлиять.
З повагою, Portmone.com
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:33
v57 Любая компания, с которой мы сотрудничаем, владеет информацией об установленных ограничениях, так как они оговариваются при заключении договора. Так что это не "саботаж", уж точно.
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:43
Portmone
А що, вже новоприбулим місяць без комісій на комуналку не дають?
*******
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:22
У Більше мона выцыганить, без колеса!
Ток уточните работает ли этот промокод для ТП Месяц
Ааа, только для ТП Комиссия!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:56
сумма какая-то не солидная по нынешним временам...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:09
Ну 20 лет назад было 3 мес нашару без ограничения сумм, и вааще без заманух от Більше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:15
да-да и абонплата была всего 3,99 за комплект тз 3-х счетов от одного поставщика...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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