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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 73747576>
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 09:24

Portmone
Интересно, а КС знает, что на их сайте портмоне заниматся
по сути саботажем оплат!

и если кс узнает о таких потерях денег, то как поступит?
Нада им наябедничать
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 09:40

  v57 написав:Интересно, а КС знает, что на их сайте портмоне заниматся
по сути саботажем оплат!

и если кс узнает о таких потерях денег, то как поступит?
Нада им наябедничать

И не только КС.
Ещё и у лайфа.
Причем портмонешный антифрод-антисвинорыл считает все эти операции вместе. Т.е. если сначала пополните лайф "под лимит" - то потом не сможете этой картой пополнить КС
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:28

uaprofi Это неверно. Информация, что указана на сайте мобильного оператора Киевстар, не подразумевает максимальную сумму пополнения в размере 8 тысяч гривен.
Также, при превышении наших ограничений, система сообщит именно об этом, а не о превышении ограничений со стороны банка. Обычно подобное сообщение выглядит следующим образом: "Превышена сумма оплат по услуге в течении одного дня. Обратитесь в службу поддержки Portmone.com".
Также, повторюсь, согласно действующему законодательству, мы, как финансовое предприятие, устанавливаем собственные ограничения для проведения платежей в целях безопасности. Такие ограничения одинаковы для всех наших пользователей.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:31

Вкладчик1234 К сожалению, это не так. Для мобильных операторов в нашей системе установлены разные ограничения. В подобных случаях могут быть превышены, разве что, ограничения банка-эквайера, на которые мы не имеем возможности повлиять.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:33

v57 Любая компания, с которой мы сотрудничаем, владеет информацией об установленных ограничениях, так как они оговариваются при заключении договора. Так что это не "саботаж", уж точно. :)
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:43

Portmone
А що, вже новоприбулим місяць без комісій на комуналку не дають?
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:22

  valya написав:Portmone
А що, вже новоприбулим місяць без комісій на комуналку не дають?

У Більше мона выцыганить, без колеса! :)
https://bilshe.mastercard.ua/catalog/it ... one_com-73
Ток уточните работает ли этот промокод для ТП Месяц 8)

Ааа, только для ТП Комиссия!
https://www.portmone.com.ua/r3/public/d ... bilshe.pdf
3.2. Після активації промокоду кожен учасник Акції може проводити необмежену кількість
оплат без комісії на сайті http://www.portmone.com.ua чи в мобільному застосунку Портмоне в розділах «Комунальні послуги», «Охорона», «Телебачення», «Інтернет» та «Телефонія» (не включаючи «Мобільний зв'язок» та компаній, позначених в каталозі Portmone.com "хмаринками") протягом 30 днів з моменту активації промокоду на суму до 4999 грн.
3.3. Умови, вказані в п. 3.2 цих Правил, автоматично втрачають свою силу у разі зміни тарифного плану «Комісія» на тарифний план «Місяць» учасником Акції в особистому кабінеті користувача на сайті http://www.portmone.com.ua чи в мобільному застосунку Портмоне.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:56

протягом 30 днів з моменту активації промокоду на суму до 4999 грн.

сумма какая-то не солидная по нынешним временам... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:09

  Тракторист написав:
протягом 30 днів з моменту активації промокоду на суму до 4999 грн.

сумма какая-то не солидная по нынешним временам... :mrgreen:

Ну 20 лет назад было 3 мес нашару без ограничения сумм, и вааще без заманух от Більше :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:15

  clientage написав:
  Тракторист написав:
протягом 30 днів з моменту активації промокоду на суму до 4999 грн.

сумма какая-то не солидная по нынешним временам... :mrgreen:

Ну 20 лет назад было 3 мес нашару без ограничения сумм, и вааще без заманух от Більше :mrgreen:

да-да и абонплата была всего 3,99 за комплект тз 3-х счетов от одного поставщика... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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