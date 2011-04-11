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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:29

  Тракторист написав:
  clientage написав:Ну 20 лет назад было 3 мес нашару без ограничения сумм, и вааще без заманух от Більше :mrgreen:

да-да и абонплата была всего 3,99 за комплект тз 3-х счетов от одного поставщика... ;)

ну я согласен абонку по курсу твердой инвалюты пересчитать, т.е. было 2, стало 27 = 53,87 :mrgreen: Тем более, шо за все время ну никакого нового сервиса для клиента так и не появилось... ну даже так и нет отображения суммы оставшихся платежей -- прошу это сделать последние лет 10 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 73747576
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