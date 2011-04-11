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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:29
ну я согласен абонку по курсу твердой инвалюты пересчитать, т.е. было 2, стало 27 = 53,87
Тем более, шо за все время ну никакого нового сервиса для клиента так и не появилось... ну даже так и нет отображения суммы оставшихся платежей -- прошу это сделать последние лет 10
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:07
Portmone , куда делись пиктограммы в WEB версии, что это за целые сочинения появились справа от шаблона, платежа?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:53
акет написав:Portmone
, куда делись пиктограммы в WEB версии, что это за целые сочинения появились справа от шаблона, платежа?
Добрый вечер.
Приносим извинения, данная сложность уже устранена. Если же отображение осталось, пожалуйста, попробуйте почистить кеш.
З повагою, Portmone.com
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