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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 74757677>
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:29

  Тракторист написав:
  clientage написав:Ну 20 лет назад было 3 мес нашару без ограничения сумм, и вааще без заманух от Більше :mrgreen:

да-да и абонплата была всего 3,99 за комплект тз 3-х счетов от одного поставщика... ;)

ну я согласен абонку по курсу твердой инвалюты пересчитать, т.е. было 2, стало 27 = 53,87 :mrgreen: Тем более, шо за все время ну никакого нового сервиса для клиента так и не появилось... ну даже так и нет отображения суммы оставшихся платежей -- прошу это сделать последние лет 10 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:07

Portmone , куда делись пиктограммы в WEB версии, что это за целые сочинения появились справа от шаблона, платежа?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:53

  акет написав:Portmone , куда делись пиктограммы в WEB версии, что это за целые сочинения появились справа от шаблона, платежа?

Добрый вечер.
Приносим извинения, данная сложность уже устранена. Если же отображение осталось, пожалуйста, попробуйте почистить кеш.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:39

Portmone
так макс 1500 на пополнение киевстара так и осталось?
не пересматривалось?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:40

  v57 написав:Portmone
так макс 1500 на пополнение киевстара так и осталось?
не пересматривалось?

А не 2К?
Та юзайте Тасю, там раза в 2 больше, и от 1грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:47

на сайте опсоса 1.5 и на 24ч свободен :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:11

Portmone, получил от вас письмо на электронную почту:

Ми помітили, що минулого місяця Ви пропустили оплату комунальних послуг. Тому ми вирішили трішки розповісти про те, чому платити на portmone.com вигідно...


к большому сожалению стоимость ваших услуг не соответствует удобствам сервиса... кроме того не совсем понятна ваша маркетинговая политика когда например оплата за электроэнергию в личном кабинете на вашем сайте проходит с комиссией, а та же самая оплата с использованием вашего сервиса на сайте поставщика услуг без комиссии...

P.S. если будут промокоды на использование вашего сервиса без комиссии, то непременно воспользуемся вашим сервисом. ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:16

Тракторист Здравствуйте. В нашей системе всегда есть возможность экономить на комиссии. :)
Например, самый простой вариант - подключение тарифного плана "Месяц". Выгода состоит в том, что за каждый коммунальный платеж вы обычно оплачиваете минимум 3 гривны комиссии и, например, за 10 платежей минимальная комиссия составила бы 30 гривен. При этом тарифный план "Месяц" позволяет вам совершить единоразовую месячную оплату и все коммунальные платежи, платежи за охрану, телевидение, телефонию и т.д. совершать без какой-либо комиссии. Переход на другой тарифный план абсолютно бесплатный, а месячная стоимость составляет от 25 гривен.
Другими словами, вам достаточно только оплатить 25 гривен в месяц и большинство платежей проводить без комиссии.
Также на данный момент мы пересматриваем нашу маркетинговую стратегию и в дальнейшем обязательно пригласим вас для тестирования новых, достаточно удобных форматов. :)
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:48

Portmone в next.privat комиссия около 1 грн и не за все платежи, тобишь комиссия за комуналку итого около 5 грн, а за 2 квартиры около 10 грн, а не 40 грн... в изипее вообще кешбек 3% и нету комиссии... так что давно пора пересмотрить ценовую и кешбечную политику
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:12

omb Здравствуйте.
Как было указано выше, мы планируем немного пересмотреть нашу маркетинговую стратегию. К сожалению пока что без подробностей.
Также наша система имеет ряд своих собственных преимуществ, как, например, возможность оплачивать любые платежи в одном месте, также для использования нашей системы подходит любая платежная карта Visa/MasterCard любого банка мира, а пополнение мобильного телефона, указанного при регистрации профиля, происходит без комиссии при пополнении на любую сумму.
К тому же, не стоит забывать и о наших возможностях оплаты без какой-либо комиссии - наш совместный проект с банком "Кредит-Днепр" - брендированная карта Portmone.com, позволяющая совершать любые оплаты в нашей системе без какой-либо комиссии вообще.
Так что и мы имеем свои преимущества. :)
З повагою, Portmone.com
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