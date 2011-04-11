RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:40

Portmone очень много банков сейчас без комиссии позволят сделать тоже самое, при этом некоторые дадут заплатить с кредитных без допначислений, а некоторые начислят кешбек... но то такое, ждем от вас новых тарифных предложений :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:26

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Portmone написав:Тракторист Здравствуйте. В нашей системе всегда есть возможность экономить на комиссии. :)
Например, самый простой вариант - подключение тарифного плана "Месяц". Выгода состоит в том, что за каждый коммунальный платеж вы обычно оплачиваете минимум 3 гривны комиссии и, например, за 10 платежей минимальная комиссия составила бы 30 гривен. При этом тарифный план "Месяц" позволяет вам совершить единоразовую месячную оплату и все коммунальные платежи, платежи за охрану, телевидение, телефонию и т.д. совершать без какой-либо комиссии. Переход на другой тарифный план абсолютно бесплатный, а месячная стоимость составляет от 25 гривен.
Другими словами, вам достаточно только оплатить 25 гривен в месяц и большинство платежей проводить без комиссии.
Также на данный момент мы пересматриваем нашу маркетинговую стратегию и в дальнейшем обязательно пригласим вас для тестирования новых, достаточно удобных форматов. :)
Плачу за 3 квартиры, тариф месяц, в неотопительные месяцы абонка (25 грн) получается около 1% от суммы комуналки, если бы не сибовский кешбек давно бы отказался от вашего сервиса
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1849
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74757677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платіжна система EasyPay 1 ... 203, 204, 205
Genik » Пон 11 кві, 2011 19:09
2048 335916
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 11:08
акет
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 02:21
6 5337
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 20:41
v57
Шукаю банк із інтернет банкінгом в якому можна отримувати пе
faino4822 » Сер 12 лип, 2017 13:08
3 2427
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 12:12
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.