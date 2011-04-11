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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:40
Portmone
очень много банков сейчас без комиссии позволят сделать тоже самое, при этом некоторые дадут заплатить с кредитных без допначислений, а некоторые начислят кешбек... но то такое, ждем от вас новых тарифных предложений
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Нед 20 вер, 2020 20:26
Portmone написав:Тракторист
Здравствуйте. В нашей системе всегда есть возможность экономить на комиссии.
Например, самый простой вариант - подключение тарифного плана "Месяц". Выгода состоит в том, что за каждый коммунальный платеж вы обычно оплачиваете минимум 3 гривны комиссии и, например, за 10 платежей минимальная комиссия составила бы 30 гривен. При этом тарифный план "Месяц" позволяет вам совершить единоразовую месячную оплату и все коммунальные платежи, платежи за охрану, телевидение, телефонию и т.д. совершать без какой-либо комиссии. Переход на другой тарифный план абсолютно бесплатный, а месячная стоимость составляет от 25 гривен.
Другими словами, вам достаточно только оплатить 25 гривен в месяц и большинство платежей проводить без комиссии.
Также на данный момент мы пересматриваем нашу маркетинговую стратегию и в дальнейшем обязательно пригласим вас для тестирования новых, достаточно удобных форматов.
Плачу за 3 квартиры, тариф месяц, в неотопительные месяцы абонка (25 грн) получается около 1% от суммы комуналки, если бы не сибовский кешбек давно бы отказался от вашего сервиса
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Додано: Пон 21 вер, 2020 07:52
Boundless написав:
Плачу за 3 квартиры, тариф месяц, в неотопительные месяцы абонка (25 грн)
За 3 квартиры абонка должна быть 50, вроде. Не ?
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:52
Boundless
Мы всегда старались устанавливать наиболее низкую комиссию за наши услуги, по этой же причине мы предлагаем нашим пользователям варианты экономии. Тот же самый тарифный план "Месяц" позволяет значительно экономить при оплате большого числа счетов, либо же при оплатах на крупные суммы. Согласитесь, оплатить 25 грн. при общей сумме оплаты, например, в 5 тысяч гривен приятнее, чем за каждый отдельный платеж оплачивать фиксированный процент от суммы.
З повагою, Portmone.com
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