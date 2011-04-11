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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:40

Portmone очень много банков сейчас без комиссии позволят сделать тоже самое, при этом некоторые дадут заплатить с кредитных без допначислений, а некоторые начислят кешбек... но то такое, ждем от вас новых тарифных предложений :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:26

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Portmone написав:Тракторист Здравствуйте. В нашей системе всегда есть возможность экономить на комиссии. :)
Например, самый простой вариант - подключение тарифного плана "Месяц". Выгода состоит в том, что за каждый коммунальный платеж вы обычно оплачиваете минимум 3 гривны комиссии и, например, за 10 платежей минимальная комиссия составила бы 30 гривен. При этом тарифный план "Месяц" позволяет вам совершить единоразовую месячную оплату и все коммунальные платежи, платежи за охрану, телевидение, телефонию и т.д. совершать без какой-либо комиссии. Переход на другой тарифный план абсолютно бесплатный, а месячная стоимость составляет от 25 гривен.
Другими словами, вам достаточно только оплатить 25 гривен в месяц и большинство платежей проводить без комиссии.
Также на данный момент мы пересматриваем нашу маркетинговую стратегию и в дальнейшем обязательно пригласим вас для тестирования новых, достаточно удобных форматов. :)
Плачу за 3 квартиры, тариф месяц, в неотопительные месяцы абонка (25 грн) получается около 1% от суммы комуналки, если бы не сибовский кешбек давно бы отказался от вашего сервиса
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 07:52

  Boundless написав:Плачу за 3 квартиры, тариф месяц, в неотопительные месяцы абонка (25 грн)

За 3 квартиры абонка должна быть 50, вроде. Не ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:52

Boundless
Мы всегда старались устанавливать наиболее низкую комиссию за наши услуги, по этой же причине мы предлагаем нашим пользователям варианты экономии. Тот же самый тарифный план "Месяц" позволяет значительно экономить при оплате большого числа счетов, либо же при оплатах на крупные суммы. Согласитесь, оплатить 25 грн. при общей сумме оплаты, например, в 5 тысяч гривен приятнее, чем за каждый отдельный платеж оплачивать фиксированный процент от суммы. :)
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:08

mustbe
Здравствуйте. Абонплата может составлять и 25 грн. за оплату разных адресов, при условии что по этим адресам услуги предоставляют разные коммунальные компании. Например, по двум адресам услуги предоставляет компания Киевтеплоэнерго, а по третьему адресу - компания Евро-реконструкция. Обе компании предоставляют услуги горячего водоснабжения и отопления. Но так как компании разные - абонплата не повышается.
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:06

ekantashivo
Здравствуйте.
К сожалению, банк "Кредит-Днепр" на данный момент приостановил выпуск данных платежных карт, по этой причине оформить новую карту не является возможным. Тем не менее, у наших пользователей все еще остаются другие возможности экономии на комиссии - тарифный план "Месяц", наши акции и промо-коды. Следите за нашими новостями, мы часто предлагаем что-то интересное. :)
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:13

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

mustbe написав:
  Boundless написав:Плачу за 3 квартиры, тариф месяц, в неотопительные месяцы абонка (25 грн)

За 3 квартиры абонка должна быть 50, вроде. Не ?
Квартиры в разных городах, поставщики не пересекаются
.......
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