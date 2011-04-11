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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:40
Portmone очень много банков сейчас без комиссии позволят сделать тоже самое, при этом некоторые дадут заплатить с кредитных без допначислений, а некоторые начислят кешбек... но то такое, ждем от вас новых тарифных предложений
Кешбечные карты!
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:26
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Плачу за 3 квартиры, тариф месяц, в неотопительные месяцы абонка (25 грн) получается около 1% от суммы комуналки, если бы не сибовский кешбек давно бы отказался от вашего сервиса
.......
Додано: Пон 21 вер, 2020 07:52
За 3 квартиры абонка должна быть 50, вроде. Не ?
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:52
Boundless
Мы всегда старались устанавливать наиболее низкую комиссию за наши услуги, по этой же причине мы предлагаем нашим пользователям варианты экономии. Тот же самый тарифный план "Месяц" позволяет значительно экономить при оплате большого числа счетов, либо же при оплатах на крупные суммы. Согласитесь, оплатить 25 грн. при общей сумме оплаты, например, в 5 тысяч гривен приятнее, чем за каждый отдельный платеж оплачивать фиксированный процент от суммы.
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:08
mustbe
Здравствуйте. Абонплата может составлять и 25 грн. за оплату разных адресов, при условии что по этим адресам услуги предоставляют разные коммунальные компании. Например, по двум адресам услуги предоставляет компания Киевтеплоэнерго, а по третьему адресу - компания Евро-реконструкция. Обе компании предоставляют услуги горячего водоснабжения и отопления. Но так как компании разные - абонплата не повышается.
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:06
ekantashivo
Здравствуйте.
К сожалению, банк "Кредит-Днепр" на данный момент приостановил выпуск данных платежных карт, по этой причине оформить новую карту не является возможным. Тем не менее, у наших пользователей все еще остаются другие возможности экономии на комиссии - тарифный план "Месяц", наши акции и промо-коды. Следите за нашими новостями, мы часто предлагаем что-то интересное.
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:13
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Квартиры в разных городах, поставщики не пересекаются
.......
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