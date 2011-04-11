Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Portmone очень много банков сейчас без комиссии позволят сделать тоже самое, при этом некоторые дадут заплатить с кредитных без допначислений, а некоторые начислят кешбек... но то такое, ждем от вас новых тарифных предложений
Portmone написав:Тракторист Здравствуйте. В нашей системе всегда есть возможность экономить на комиссии. Например, самый простой вариант - подключение тарифного плана "Месяц". Выгода состоит в том, что за каждый коммунальный платеж вы обычно оплачиваете минимум 3 гривны комиссии и, например, за 10 платежей минимальная комиссия составила бы 30 гривен. При этом тарифный план "Месяц" позволяет вам совершить единоразовую месячную оплату и все коммунальные платежи, платежи за охрану, телевидение, телефонию и т.д. совершать без какой-либо комиссии. Переход на другой тарифный план абсолютно бесплатный, а месячная стоимость составляет от 25 гривен. Другими словами, вам достаточно только оплатить 25 гривен в месяц и большинство платежей проводить без комиссии. Также на данный момент мы пересматриваем нашу маркетинговую стратегию и в дальнейшем обязательно пригласим вас для тестирования новых, достаточно удобных форматов.
Плачу за 3 квартиры, тариф месяц, в неотопительные месяцы абонка (25 грн) получается около 1% от суммы комуналки, если бы не сибовский кешбек давно бы отказался от вашего сервиса
Boundless Мы всегда старались устанавливать наиболее низкую комиссию за наши услуги, по этой же причине мы предлагаем нашим пользователям варианты экономии. Тот же самый тарифный план "Месяц" позволяет значительно экономить при оплате большого числа счетов, либо же при оплатах на крупные суммы. Согласитесь, оплатить 25 грн. при общей сумме оплаты, например, в 5 тысяч гривен приятнее, чем за каждый отдельный платеж оплачивать фиксированный процент от суммы.
mustbe Здравствуйте. Абонплата может составлять и 25 грн. за оплату разных адресов, при условии что по этим адресам услуги предоставляют разные коммунальные компании. Например, по двум адресам услуги предоставляет компания Киевтеплоэнерго, а по третьему адресу - компания Евро-реконструкция. Обе компании предоставляют услуги горячего водоснабжения и отопления. Но так как компании разные - абонплата не повышается.
ekantashivo Здравствуйте. К сожалению, банк "Кредит-Днепр" на данный момент приостановил выпуск данных платежных карт, по этой причине оформить новую карту не является возможным. Тем не менее, у наших пользователей все еще остаются другие возможности экономии на комиссии - тарифный план "Месяц", наши акции и промо-коды. Следите за нашими новостями, мы часто предлагаем что-то интересное.
3.2. Після активації промокоду кожен учасник Акції може проводити необмежену кількість оплат без комісії на сайті http://www.portmone.com.ua чи в мобільному застосунку Портмоне в розділах «Комунальні послуги», «Охорона», «Телебачення», «Інтернет» та «Телефонія» (не включаючи «Мобільний зв'язок» та компаній, позначених в каталозі Portmone.com "хмаринками") протягом 30 днів з моменту активації промокоду.
Поря просто смешной Седня есть Изя с КБ 3% за коммуналку и инет Седня есть Пумба с КБ 10% (макс 300грн) за коммун платежи от 500грн
ПС. Непонятно почему Поря не поощряет старичков на тарифе Месяц. Я уже 3й месяц де угодно оплачиваю коммуналку за 4 хаты, но только не у Пори
3.2. Після активації промокоду кожен учасник Акції може проводити необмежену кількість оплат без комісії на сайті http://www.portmone.com.ua чи в мобільному застосунку Портмоне в розділах «Комунальні послуги», «Охорона», «Телебачення», «Інтернет» та «Телефонія» (не включаючи «Мобільний зв'язок» та компаній, позначених в каталозі Portmone.com "хмаринками") протягом 30 днів з моменту активації промокоду.
Поря просто смешной Седня есть Изя с КБ 3% за коммуналку и инет Седня есть Пумба с КБ 10% (макс 300грн) за коммун платежи от 500грн
ПС. Непонятно почему Поря не поощряет старичков на тарифе Месяц. Я уже 3й месяц де угодно оплачиваю коммуналку за 4 хаты, но только не у Пори