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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:28
clientage написав:
Седня есть Пумба с КБ 10% (макс 300грн) за коммун платежи от 500грн
А що за така цікава акція?
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Додано: Суб 14 лис, 2020 16:49
V2 написав: clientage написав:
Седня есть Пумба с КБ 10% (макс 300грн) за коммун платежи от 500грн
А що за така цікава акція?
Так на ветке Пумбы уже все разжёвано, уже все всем затарились и удят рыбуу недели 2 как
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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