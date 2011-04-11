А що за така цікава акція?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:28
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:49
Так на ветке Пумбы уже все разжёвано, уже все всем затарились и удят рыбуу недели 2 как
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:58
Как уже утверждалось, мы, являясь субъектом первичного финансового мониторинга, вынуждены следовать действующему законодательству, поэтому определенные ограничения действительно существуют. Мы, в свою очередь, понимаем, что не всем пользователям нравится размер наших лимитов и возможно в дальнейшем они будут пересмотрены. Тем не менее, мы вынуждены балансировать между соблюдением законодательства и удобством для пользователей, поэтому сейчас, к сожалению, мы имеем то, что имеем.
З повагою, Portmone.com
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