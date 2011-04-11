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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:28

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  clientage написав:Седня есть Пумба с КБ 10% (макс 300грн) за коммун платежи от 500грн


А що за така цікава акція?
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:49

  V2 написав:
  clientage написав:Седня есть Пумба с КБ 10% (макс 300грн) за коммун платежи от 500грн


А що за така цікава акція?

Так на ветке Пумбы уже все разжёвано, уже все всем затарились и удят рыбуу недели 2 как :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:58

  v57 написав:помню о пополнении моб.пытался здесь говорить(2 стр.выше)
после их ответов просто перестал пользоваться :)


Как уже утверждалось, мы, являясь субъектом первичного финансового мониторинга, вынуждены следовать действующему законодательству, поэтому определенные ограничения действительно существуют. Мы, в свою очередь, понимаем, что не всем пользователям нравится размер наших лимитов и возможно в дальнейшем они будут пересмотрены. Тем не менее, мы вынуждены балансировать между соблюдением законодательства и удобством для пользователей, поэтому сейчас, к сожалению, мы имеем то, что имеем. :(
З повагою, Portmone.com
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 05:03

Portmone,

И какой же нормативной базой вы пользуетесь при установке лимитов на пополнение телефона, например?
Пож.,ссылку на документ
Номер пункта.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 09:41

так и не поняли
дело не в размере лимита
а в том, что он неизвестен и засекречен
опубликуйте как у людей- раз, день, месяц итп
и соблюдайте их
все
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:00

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

clientage написав:Ахция ток для новичков на тарифе Комиссия :evil:
промокод RC6954024037
«30 днів без комісії»

Та это тоже развод для приезжих. Зарегистрировал новый аккаунт, ввел промокод на 30 дней без комиссий, оплатил 5 счетов по одному адресу, начал платить по второму адресу - все счета с комиссией. Реальный развод!
.......
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