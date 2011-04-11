А що за така цікава акція?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:28
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:49
Так на ветке Пумбы уже все разжёвано, уже все всем затарились и удят рыбуу недели 2 как
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:58
Как уже утверждалось, мы, являясь субъектом первичного финансового мониторинга, вынуждены следовать действующему законодательству, поэтому определенные ограничения действительно существуют. Мы, в свою очередь, понимаем, что не всем пользователям нравится размер наших лимитов и возможно в дальнейшем они будут пересмотрены. Тем не менее, мы вынуждены балансировать между соблюдением законодательства и удобством для пользователей, поэтому сейчас, к сожалению, мы имеем то, что имеем.
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 16 лис, 2020 05:03
Portmone,
И какой же нормативной базой вы пользуетесь при установке лимитов на пополнение телефона, например?
Пож.,ссылку на документ
Номер пункта.
Додано: Пон 16 лис, 2020 09:41
так и не поняли
дело не в размере лимита
а в том, что он неизвестен и засекречен
опубликуйте как у людей- раз, день, месяц итп
и соблюдайте их
все
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:00
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Та это тоже развод для приезжих. Зарегистрировал новый аккаунт, ввел промокод на 30 дней без комиссий, оплатил 5 счетов по одному адресу, начал платить по второму адресу - все счета с комиссией. Реальный развод!
.......
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:20
Добрый день. Комиссии быть не должно. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки Портмоне, чтобы проверить информацию. 0442000902, support@portmone.com. Рады будем помочь.
З повагою, Portmone.com
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:46
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Та шо уже кулаками махать, если уже оплачено через другой сервис
.......
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