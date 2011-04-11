Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:40
mustbe написав: "Знижка 25% на реєстрацію в "INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON ONLINE""
Мощная акция )
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:39
Portmone А звідки брати промокод?
Arom
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:19
Arom написав: Portmone
А звідки брати промокод?
Хорошим людям на мыло пришло
А шо, этот не подходит?
viewtopic.php?p=5099853#p5099853
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:31
clientage Прийшло, що вже використаний
Arom
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:34
clientage на мыло не пришло
Arom
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:18
Arom ну сгенерируй свой на мастеркард бильше
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omb
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:23
omb Каким образом?
Arom
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Подякували: 0 раз.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:50
Arom написав: omb
Каким образом?
https://bilshe.mastercard.ua/catalog/it ... one_com-73 Як скористатися пропозицією? – Обміняйте 10 балів на промокод. – Зареєструйтеся на сайті portmone.com. чи в мобільному додатку «Портмоне». – Активуйте унікальний промокод у розділі «Промокоди» мобільного додатку «Портмоне» чи в розділі «Бонуси та промокоди» на сайті. – Користуйтеся перевагами сервісу. Один клієнт може активувати лише один промокод.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32987
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:00
Arom написав: Portmone
А звідки брати промокод?
Отримати промокод від Mastercard можна тут -
https://bilshe.mastercard.ua/catalog/it ... one_com-73
Зверніть увагу, що клієнт може активувати на нашому сайті тільки один промокод по даній акції.
Ми нещодавно також запустили акцію з промокодами на сайтах наших партнерів -
https://portmone.promo/100-toorboti_ua
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:34
Я код с мастеркард більше использовал
.......
Boundless
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