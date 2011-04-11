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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 02 гру, 2020 01:29
Portmone
, очень жаль что промокоды для новичков только, старых своих клиентов так много расстеряете, не сможете удержать, а конкуренты не дремлют
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