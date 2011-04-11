Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: Суб 20 лис, 2021 23:19

Незабаром Ви будете використовувати вказаний номер +380ххххххххх для входу в особистий кабінет Portmone.com.

, при входе в Портмоне появилось предупреждение:в связи с этим есть пожелание для ваших разработчиков:1. предусмотреть возможность отключения этого нововведения;2. если отключение не возможно, то предусмотреть возможность указать несколько номеров телефонов для входа.во-первых, находясь за пределами Украины СМС с паролями зачастую приходят с существенной задержкой и это может создать проблему для входа в свой аккаунт...во-вторых, в квартире как правило проживает несколько человек, которые оплачивают те или иные счета и если доступ в аккаунт будет только по одному номеру, то это делает невозможным доступ других членов семьи к аккаунту, а заводить несколько учётных записей не имеет смысла, так как информация о том какой из счетов оплачен будет видна только в том аккаунте из которого производилась оплата...