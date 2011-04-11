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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:42
Маю теж саме прохання - можливість відмовитись від обов'язкового підтвердження телефону.
Додано: Вів 23 лис, 2021 14:53
bor
Наша система планує перехід на двухфакторну авторизацію за номером телефону, тому зараз ми рекомендуємо пройти верифікацію вашого фінансового номеру, щоб у майбутньому було зручніше користуватися сервісом. Верифікувати номер необхідно одноразово.
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:30
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
А какой mcc будет при пополнении приложением Киев смарт карты?
Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:02
Chicheva
Доброго ранку, при поповненні картки Kyiv Smart Card оплата буде проходити по MCC коду 4111.
Додано: Вів 15 бер, 2022 17:32
Дорогі наші Українці!
Як ви вже неодноразово чули, офіс Президента закликає за можливості відновлювати роботу підприємств та сплачувати комунальні послуги. Тож ми в Portmone прийняли рішення про відключення комісії за онлайн-платежі під час воєнних дій. Давайте відбудовувати економіку України разом 💙💛 Зараз це дуже важливо!
Сплачуйте без комісії:
✅ Комуналку
✅ Інтернет
✅ Телебачення
✅ Мобільний
Тримаймося. Слава Україні!
Додано: Сер 20 кві, 2022 09:57
Співпраця Portmone та ICU: купити військові облігації та підтримати українську армію стало ще простіше
Додано: Суб 30 кві, 2022 23:10
Вчора пробував проплатити компослуги-пише комісію- невже в Портмоне закінчися воєнний стан?
Додано: Вів 03 тра, 2022 09:28
Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:59
Відповідь така:
От нащо було обіцяти, а тепер відмовлятися від обіцянок?
Ганьба портмоне...
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