холява написав: ...мда , убедительные аргументы . И не поспоришь.
Это у Вас ирония такая? Если так, то зря, зря, батенька...
Мне очень интересно услышать (прочитать ) Ваши экономические выкладки и другие аргументы в поддержку Ваших умозаключений по курсу доллара.
И самый главный вопрос , почему Вы думаете что это можно сравнивать с колебаниями биткоина ? Я плохо в этом разбираюсь и прошу Вас в конце концов все растолковать на примитивном уровне (для меня ). Заранее Вам благодарен.
Р.С. Одесса .. Приморский бульвар ... на лавочке сидит пожилой человек ,которого послали гулять с внучкой . Девочка бегала с другой ребятней и вдруг прибежала к дедушке и говорит ему : Дедушка ,а ты знаешь , что у слонихи в зоопарке слоненок родился ? Дедушка погладил девочку по голове и спросил , и как это повлияло на одесских евреев ?
ukrprom2014 написав:Я тут себе бойлер на розетке присматриваю. Как раз с начала роста $ от 26 до 28 он вырос с 3200 до 3660 грн. на 12,5% Отсюда вывод что рости $ будет максимум до 32,5грн./$ (26+12,5%)
...цікаво..... ......з 26 до 28 - це є ріст на 8%(приблизно) а ціну на бойлер підвищили на 12,5% ...."толі єщо будєт"(с)
Да ладно... Lenovo Tab 4 8" LTE 16GB как стоил летом 5500, так и остался (присматривался, потом купил другой). Есть же понятие "рекомендованных цен" у официальных дилеров.
Starikan написав:...... Да ладно... Lenovo Tab 4 8" LTE 16GB как стоил летом 5500, так и остался (присматривался, потом купил другой). Есть же понятие "рекомендованных цен" у официальных дилеров.
Похоже, что "рекомендованные цены" у официальных дилеров настолько завышены, что курс им почти по барабану.
У меня - официальный дилер - подвижка курса условно с 26 на 28 не вызвало повышение цены в гривнах ни на 1 копейку. А потому что эксклюзивный импортер, который работает исключительно только с региональными дилерами и ни с кем больше, также никак абсолютно не отреагировал на изменение курса.
freeze В вашем сообщении, мне кажется самые важные слова - "эксклюзивный импортер".
Corpocrator, полагаю, Вы при этом в минус не торгуете.
Пример с ТВ, о чём уже писал. В Германии телевизор SAMSUNG UE55MU6179 стоит от 599 до 808 евро (правда, есть несколько озверевших продавцов с ценами выше - до 999 евро) - http://www.guenstiger.de/Produkt/Samsung/UE55MU6179.html. У нас у "официальных дилеров" (Фокстрот, Комфи, Розетка, Мобилак ...) сегодняшняя цена - 33.799 грн.,что по сегодняшнему курсу составляет 1020 евро (то, что найдёте дешевле - либо "серое", либо, возможно, вообще "чёрное" - поставки из Европы, официальные только из РФ). Видать, мы сильно богатые. Как говорил Рева: "Украинцы слишком много едят".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 гру, 2017 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Украинская экономика может получить инвестиции от зарубежных инвесторов, гривневый эквивалент которых составляет около 100 млрд, если в ближайшее время Верховная Рада примет Закон № 6141 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций”.
смотрим результат голосования и скорость рассмотрения...(
подскажите плиз ссылку где смотреть результаты голосования