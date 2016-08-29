Додано: Суб 23 гру, 2017 20:45

Yuri_61 написав: холява написав:

...мда , убедительные аргументы .

И не поспоришь. ...мда , убедительные аргументы .И не поспоришь.



Это у Вас ирония такая? Если так, то зря, зря, батенька... Это у Вас ирония такая? Если так, то зря, зря, батенька...

Мне очень интересно услышать (прочитать ) Ваши экономические выкладки и другие аргументы в поддержку Ваших умозаключений по курсу доллара.И самый главный вопрос , почему Вы думаете что это можно сравнивать с колебаниями биткоина ?Я плохо в этом разбираюсь и прошу Вас в конце концов все растолковать на примитивном уровне (для меня ).Заранее Вам благодарен.Р.С.Одесса .. Приморский бульвар ... на лавочке сидит пожилой человек ,которого послали гулять с внучкой .Девочка бегала с другой ребятней и вдруг прибежала к дедушке и говорит ему :Дедушка ,а ты знаешь , что у слонихи в зоопарке слоненок родился ?Дедушка погладил девочку по голове и спросил ,и как это повлияло на одесских евреев ?