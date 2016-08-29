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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3761376237633764

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 611
1. Нет сбережений в валюте
11%
69
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
390
Всього голосів : 611
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 20:45

  Yuri_61 написав:
  холява написав:
...мда , убедительные аргументы .
И не поспоришь.


Это у Вас ирония такая? Если так, то зря, зря, батенька...


Мне очень интересно услышать (прочитать ) Ваши экономические выкладки и другие аргументы в поддержку Ваших умозаключений по курсу доллара.

И самый главный вопрос , почему Вы думаете что это можно сравнивать с колебаниями биткоина ?
Я плохо в этом разбираюсь и прошу Вас в конце концов все растолковать на примитивном уровне (для меня ).
Заранее Вам благодарен.

Р.С.
Одесса .. Приморский бульвар ... на лавочке сидит пожилой человек ,которого послали гулять с внучкой .
Девочка бегала с другой ребятней и вдруг прибежала к дедушке и говорит ему :
Дедушка ,а ты знаешь , что у слонихи в зоопарке слоненок родился ?
Дедушка погладил девочку по голове и спросил ,
и как это повлияло на одесских евреев ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:11

  Yuri_61 написав:
  холява написав:
...мда , убедительные аргументы .
И не поспоришь.


Это у Вас ирония такая? Если так, то зря, зря, батенька...


Так, причем колебания переживающих становление криптовалют к реальным валютам?!
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:16

  Долярчик написав:
  ukrprom2014 написав:Я тут себе бойлер на розетке присматриваю. Как раз с начала роста $ от 26 до 28 он вырос с 3200 до 3660 грн. на 12,5%
Отсюда вывод что рости $ будет максимум до 32,5грн./$ (26+12,5%)
...цікаво.....
......з 26 до 28 - це є ріст на 8%(приблизно) а ціну на бойлер підвищили на 12,5%
...."толі єщо будєт"(с) :mrgreen:

Да ладно... Lenovo Tab 4 8" LTE 16GB как стоил летом 5500, так и остался (присматривался, потом купил другой). Есть же понятие "рекомендованных цен" у официальных дилеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:49

  shatenerbi написав:
  Yuri_61 написав:
  холява написав:
...мда , убедительные аргументы .
И не поспоришь.


Это у Вас ирония такая? Если так, то зря, зря, батенька...


Так, причем колебания переживающих становление криптовалют к реальным валютам?!


Игра на повышение и на понижение, что там, что здесь. Но спорить не буду.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 23 гру, 2017 22:15, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:06

Yuri_61

Вы не ответили на два вопроса.
Прочитав Ваш ответ ,хочу спросить, а какие валюты посоветуете Вы ?

Я не собирался портить Вам настроение .
Просил растолковать .
Вас с наступающими праздниками,Здоровья и Удачи Вам и Вашим близким.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:04

  Starikan написав:......
Да ладно... Lenovo Tab 4 8" LTE 16GB как стоил летом 5500, так и остался (присматривался, потом купил другой). Есть же понятие "рекомендованных цен" у официальных дилеров.

Похоже, что "рекомендованные цены" у официальных дилеров настолько завышены, что курс им почти по барабану. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:52

  ЛАД написав:
  Starikan написав:......
Да ладно... Lenovo Tab 4 8" LTE 16GB как стоил летом 5500, так и остался (присматривался, потом купил другой). Есть же понятие "рекомендованных цен" у официальных дилеров.

Похоже, что "рекомендованные цены" у официальных дилеров настолько завышены, что курс им почти по барабану. :)


У меня - официальный дилер - подвижка курса условно с 26 на 28 не вызвало повышение цены в гривнах ни на 1 копейку. А потому что эксклюзивный импортер, который работает исключительно только с региональными дилерами и ни с кем больше, также никак абсолютно не отреагировал на изменение курса.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 00:28

Re: Валютный рынок в контексте

У себя по группе физических товаров за год цены тоже не повышал ни разу, как было па27,2 так и осталось. Хотя многие товары выросли в долларе при закупке
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 00:57

freeze
В вашем сообщении, мне кажется самые важные слова - "эксклюзивный импортер". :)

Corpocrator, полагаю, Вы при этом в минус не торгуете. :)

Пример с ТВ, о чём уже писал.
В Германии телевизор SAMSUNG UE55MU6179 стоит от 599 до 808 евро
(правда, есть несколько озверевших продавцов с ценами выше - до 999 евро) - http://www.guenstiger.de/Produkt/Samsung/UE55MU6179.html.
У нас у "официальных дилеров" (Фокстрот, Комфи, Розетка, Мобилак ...) сегодняшняя цена - 33.799 грн.,что по сегодняшнему курсу составляет 1020 евро (то, что найдёте дешевле - либо "серое", либо, возможно, вообще "чёрное" - поставки из Европы, официальные только из РФ).
Видать, мы сильно богатые. :) Как говорил Рева: "Украинцы слишком много едят".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 гру, 2017 01:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 01:05

  edvardd написав:
Украинская экономика может получить инвестиции от зарубежных инвесторов, гривневый эквивалент которых составляет около 100 млрд, если в ближайшее время Верховная Рада примет Закон № 6141 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций”.

смотрим результат голосования и скорость рассмотрения...(
подскажите плиз ссылку где смотреть результаты голосования
kombinator
 
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