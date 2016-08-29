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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3762376337643765

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 611
1. Нет сбережений в валюте
11%
69
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
390
Всього голосів : 611
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 09:28

  ЛАД написав:freeze
В вашем сообщении, мне кажется самые важные слова - "эксклюзивный импортер". :)

Corpocrator, полагаю, Вы при этом в минус не торгуете. :)

Пример с ТВ, о чём уже писал.
В Германии телевизор SAMSUNG UE55MU6179 стоит от 599 до 808 евро
(правда, есть несколько озверевших продавцов с ценами выше - до 999 евро) - http://www.guenstiger.de/Produkt/Samsung/UE55MU6179.html.
У нас у "официальных дилеров" (Фокстрот, Комфи, Розетка, Мобилак ...) сегодняшняя цена - 33.799 грн.,что по сегодняшнему курсу составляет 1020 евро (то, что найдёте дешевле - либо "серое", либо, возможно, вообще "чёрное" - поставки из Европы, официальные только из РФ).
Видать, мы сильно богатые. :) Как говорил Рева: "Украинцы слишком много едят".

мы сильно богатые наш ланос в россии в 2 раза дешевле, а наши трансформаторы в Казахстане в 10 раз...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 09:54

Re: Валютный рынок в контексте

В п'ятницю, курс нбу зріс, а чому ми бачимо зараз на міняйлі невелике падіння?
Заробітчани сприяють, чи ще виручку не конвертують?
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 10:05

  Позитивчик написав:В п'ятницю, курс нбу зріс, а чому ми бачимо зараз на міняйлі невелике падіння?
Заробітчани сприяють, чи ще виручку не конвертують?

Бо Долярчик злитись хоче :twisted: Весь наступний тиждень вниз!
kwon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 10:16

  kwon написав:
  Позитивчик написав:В п'ятницю, курс нбу зріс, а чому ми бачимо зараз на міняйлі невелике падіння?
Заробітчани сприяють, чи ще виручку не конвертують?

Бо Долярчик злитись хоче :twisted: Весь наступний тиждень вниз!

:mrgreen: навіть, неуявляю тоді, до яких вершин піде курс, після того, як злиється Долярчик :shock:
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 10:40

  ЛАД написав:freeze
В вашем сообщении, мне кажется самые важные слова - "эксклюзивный импортер". :)


Совершенно верно заметили.
Причем даже больше - это не просто эксклюзивный импортер, а это собственно сама фабрика в лице украинского ТОВ, учредителем которого является сама фабрика. То есть они продают сами себе. И такие ТОВы открыты во всех странах, где работает фабрика.
Исключительно немецко-австрийский порядок и однообразие подходов:
1. Если какая-то украинская контора захочет хитро обойти украинскую дочку и закупить например в Польше, ей категорически откажут - направив в украинское представительство. Даже если вагон товара захотят купить, не имеет значения.
2. Если уже в Украине какая-то фирма захочет купить прямо у эксклюзивного импортера, этой фирме откажут, направив к региональному дилеру, и ни какие уговоры не подействуют.
freeze
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7
1
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 10:57

  freeze написав:
  ЛАД написав:freeze
В вашем сообщении, мне кажется самые важные слова - "эксклюзивный импортер". :)


Совершенно верно заметили.
Причем даже больше - это не просто эксклюзивный импортер, а это собственно сама фабрика в лице украинского ТОВ, учредителем которого является сама фабрика. То есть они продают сами себе. И такие ТОВы открыты во всех странах, где работает фабрика.
Исключительно немецко-австрийский порядок и однообразие подходов:
1. Если какая-то украинская контора захочет хитро обойти украинскую дочку и закупить например в Польше, ей категорически откажут - направив в украинское представительство. Даже если вагон товара захотят купить, не имеет значения.
2. Если уже в Украине какая-то фирма захочет купить прямо у эксклюзивного импортера, этой фирме откажут, направив к региональному дилеру, и ни какие уговоры не подействуют.

У меня знакомая ответственная в фирме-производителе за заказы с рос.рынка.
Для него цены выше, чем для внутреннего. Рос. заказчики, находят укр.сайт с более низкими ценами, хотят сделать заказ, но их отправляют на рос.версию и продают только по тем ценам.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 12:22

  Позитивчик написав:В п'ятницю, курс нбу зріс, а чому ми бачимо зараз на міняйлі невелике падіння?
Заробітчани сприяють, чи ще виручку не конвертують?

Или просто думают, что сильного роста уже не будет, и заработать на сезонном скачке уже не выйдет. Пока что главных оленей постригли по 28.40, далее праздничное затишье, рынок будет небольшой и курс нерелевантный. А в январе уже будет сложнее смотивировать жертв, ведь до конца зимы уже не так долго, могут и не повестись.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:11

  ЛАД написав:Пример с ТВ, о чём уже писал.


А зачем в условиях повсеместно развитого и доступного интернета, ТВ в принципе? Что смотреть по этому самому ТВ - бесконечные 95 кварталы, Мастершефы, Танцуют/поютвсе и мыльные сериалы? Новости? Новости доступны в интернете на протяжении всего дня, в любой момент.
Work, save, invest, repeat (c)
Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:31

  lawyer23 написав:
  ЛАД написав:Пример с ТВ, о чём уже писал.


А зачем в условиях повсеместно развитого и доступного интернета, ТВ в принципе? Что смотреть по этому самому ТВ - бесконечные 95 кварталы, Мастершефы, Танцуют/поютвсе и мыльные сериалы? Новости? Новости доступны в интернете на протяжении всего дня, в любой момент.

По делу возразить можете почему одна и та же вещь так разница в стоимости?
А интернет всего лишь источник информации, а просматривать его на экране смартфона или ТВ личное дело каждого.
dude86
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:44

Re: Валютный рынок в контексте

lawyer23 написав:А зачем в условиях повсеместно развитого и доступного интернета, ТВ в принципе?

Як варіант, щоб не втикати в маленьку діагональ планшета, ноута, монітора, а переглядати то й же контент на 42-55" з допомогою того ж андроід ТВ бокса чи ПК по HDMI. Це як раніше телефони брали, щоб дзвонити, а тепер щоб в неті сидіти. Аналогічно і з ТВ)).
stryzhko
 
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