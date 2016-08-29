ЛАД написав:freeze В вашем сообщении, мне кажется самые важные слова - "эксклюзивный импортер".
Corpocrator, полагаю, Вы при этом в минус не торгуете.
Пример с ТВ, о чём уже писал. В Германии телевизор SAMSUNG UE55MU6179 стоит от 599 до 808 евро (правда, есть несколько озверевших продавцов с ценами выше - до 999 евро) - http://www.guenstiger.de/Produkt/Samsung/UE55MU6179.html. У нас у "официальных дилеров" (Фокстрот, Комфи, Розетка, Мобилак ...) сегодняшняя цена - 33.799 грн.,что по сегодняшнему курсу составляет 1020 евро (то, что найдёте дешевле - либо "серое", либо, возможно, вообще "чёрное" - поставки из Европы, официальные только из РФ). Видать, мы сильно богатые. Как говорил Рева: "Украинцы слишком много едят".
мы сильно богатые наш ланос в россии в 2 раза дешевле, а наши трансформаторы в Казахстане в 10 раз...
ЛАД написав:freeze В вашем сообщении, мне кажется самые важные слова - "эксклюзивный импортер".
Совершенно верно заметили. Причем даже больше - это не просто эксклюзивный импортер, а это собственно сама фабрика в лице украинского ТОВ, учредителем которого является сама фабрика. То есть они продают сами себе. И такие ТОВы открыты во всех странах, где работает фабрика. Исключительно немецко-австрийский порядок и однообразие подходов: 1. Если какая-то украинская контора захочет хитро обойти украинскую дочку и закупить например в Польше, ей категорически откажут - направив в украинское представительство. Даже если вагон товара захотят купить, не имеет значения. 2. Если уже в Украине какая-то фирма захочет купить прямо у эксклюзивного импортера, этой фирме откажут, направив к региональному дилеру, и ни какие уговоры не подействуют.
ЛАД написав:freeze В вашем сообщении, мне кажется самые важные слова - "эксклюзивный импортер".
Совершенно верно заметили. Причем даже больше - это не просто эксклюзивный импортер, а это собственно сама фабрика в лице украинского ТОВ, учредителем которого является сама фабрика. То есть они продают сами себе. И такие ТОВы открыты во всех странах, где работает фабрика. Исключительно немецко-австрийский порядок и однообразие подходов: 1. Если какая-то украинская контора захочет хитро обойти украинскую дочку и закупить например в Польше, ей категорически откажут - направив в украинское представительство. Даже если вагон товара захотят купить, не имеет значения. 2. Если уже в Украине какая-то фирма захочет купить прямо у эксклюзивного импортера, этой фирме откажут, направив к региональному дилеру, и ни какие уговоры не подействуют.
У меня знакомая ответственная в фирме-производителе за заказы с рос.рынка. Для него цены выше, чем для внутреннего. Рос. заказчики, находят укр.сайт с более низкими ценами, хотят сделать заказ, но их отправляют на рос.версию и продают только по тем ценам.
Позитивчик написав:В п'ятницю, курс нбу зріс, а чому ми бачимо зараз на міняйлі невелике падіння? Заробітчани сприяють, чи ще виручку не конвертують?
Или просто думают, что сильного роста уже не будет, и заработать на сезонном скачке уже не выйдет. Пока что главных оленей постригли по 28.40, далее праздничное затишье, рынок будет небольшой и курс нерелевантный. А в январе уже будет сложнее смотивировать жертв, ведь до конца зимы уже не так долго, могут и не повестись.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
А зачем в условиях повсеместно развитого и доступного интернета, ТВ в принципе? Что смотреть по этому самому ТВ - бесконечные 95 кварталы, Мастершефы, Танцуют/поютвсе и мыльные сериалы? Новости? Новости доступны в интернете на протяжении всего дня, в любой момент.
Work, save, invest, repeat (c) Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
А зачем в условиях повсеместно развитого и доступного интернета, ТВ в принципе? Что смотреть по этому самому ТВ - бесконечные 95 кварталы, Мастершефы, Танцуют/поютвсе и мыльные сериалы? Новости? Новости доступны в интернете на протяжении всего дня, в любой момент.
По делу возразить можете почему одна и та же вещь так разница в стоимости? А интернет всего лишь источник информации, а просматривать его на экране смартфона или ТВ личное дело каждого.
lawyer23 написав:А зачем в условиях повсеместно развитого и доступного интернета, ТВ в принципе?
Як варіант, щоб не втикати в маленьку діагональ планшета, ноута, монітора, а переглядати то й же контент на 42-55" з допомогою того ж андроід ТВ бокса чи ПК по HDMI. Це як раніше телефони брали, щоб дзвонити, а тепер щоб в неті сидіти. Аналогічно і з ТВ)).