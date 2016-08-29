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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 гру, 2017 22:07
freeze написав: Starikan написав: ЛАД написав:
Пример с ТВ, о чём уже писал.
В Германии телевизор SAMSUNG UE55MU6179 стоит от 599 до 808 евро
Различные пошлины и акцизы при ввозе.
Это понятно. Единственно непонятно, почему в стране, которая занимает последнее место по уровню средней зарплаты и пенсий, пошлины и акцизы должны быть выше, чем в стране, занимающейся там условно первое место, или там десятое место. Странное отсутствие корреляции. Казалось бы должно быть наоборот. Хотя логика понятна - очень деньги нужны.
Щось не розумію Вашого здивування
1 Якби телевізори Самсунг випускали ми і у нас ціни на них були вищі - це б мене здивувало
Але якщо телевізори випускає Корея/Китай , а ціни Ви порівнюєте Україна/Німеччина - то що тут дивного ?
2 Мене наприклад більше цікавить чому арматура(метал) в нас коштує дорожче ніж наша арматура там
3 Є море товарів (особливо продуктової групи) які там коштують в рази вище ніж у нас - але чомусь це Вас якраз і не дивує.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:17
василь, це навіть не смішно...
поїдь на село, подивись як люди живуть, може досить параної
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:18
возмещение ПДВ при экспорте, вот ответ на вопрос "там дороже, чем здесь" + контрабас в СНГ проще тянуть
Востаннє редагувалось Corpocrator
в Нед 24 гру, 2017 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:18
budivelnik написав:
Є море товарів (особливо продуктової групи) які там коштують в рази вище ніж у нас - але чомусь це Вас якраз і не дивує.
Да, согласен.
Просто некоторые продукты меня уже давно удивили, и удивление улеглось.
По телевизорам - вот удивился утром, прочитав выборку Лада.
А по арматуре вот прямо сейчас удивился, узнав от Вас.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:22
Gumanoid написав:
Пересдавал свои квартиры,цены подросли Средний современный ремонт,все до 200 метров от метро,хол.гора 6500,п.поле 7500,гостинки 5000 Соседка вышла после декрета на службу в часть,зарплата 12 000,после Нового Года обещают 15 000 Такими темпами хаты сдавать можно максимум на полгода,цены растут,текущим съемщикам сильно не поднимешь будут недовольны,а новые отстегивают по новым ценам
Ага, именно так : ) У меня сосед по тамбуру тоже так думал, и выселил постоянных арендаторов. Вот в январе месяце будет ровно полтора года как квартира простаивает пустая- вообще никому за свои хотелки сдать не может. А снизить цену до тех денег, которые ему платили раньше видимо давит жаба, ведь при простое пришлось коммуналку платить, и получается что типа как попал в минус. Ну то есть квартира полтора года приносит убытки, а не прибыль. Так это Харьков, прямо возле метро "Алексеевская".
Востаннє редагувалось New
в Нед 24 гру, 2017 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:30
freeze написав:
Единственно непонятно, почему в стране, которая занимает последнее место по уровню средней зарплаты и пенсий, пошлины и акцизы должны быть выше, чем в стране, занимающейся там условно первое место, или там десятое место. Странное отсутствие корреляции.
Это кажется странным потому, что Вы ждете корреляции не с тем показателем.
Когда в стране отрицательный торговый баланс, когда страна зависит от импорта энергоносителей и еще очень многого другого, вполне естественно пытаться ограничивать импорт ширпотреба. Именно этой цели служат высокие пошлины. Способность граждан купить новый телевизор - это последнее, что должно волновать экономиста, работающего в масштабах государственной экономики. Информационный мусор вполне успешно вольется в их головы и через устаревшие модели.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:31
Alex2006 написав: Alex2006 написав:
Шо значить всі все розуміють?Я не розумію.Можете роз'яснити?
Ну опыт последних лет должен был оставить какие-то знания
А именно, что зимой устраивают загончик под подходящий информационный повод (Национализация Привата / "минималка 3200" / МВФ не даст транш и т.д.). Изначально аккумулируется немалая сумма бакса. Потом оленей подготавливают информационно, убеждая, что курс точно вырастет потому что (подставить что-то из списка информационного повода), визжат "кабанчики", распространяются панические статьи на загон-порталах и т.д. Затем начинают разогрев при помощи сети своих обменок, задирая курс продажи (при этом курс скупки остается низкий, выдавая спред по 30 коп, ведь никто не хочет попасть в убытки, если олени не поведутся). Затем идет раскачка все с таким же высоким спредом по 25-30 коп, ну и, собственно говоря, сама стрижка. После чего идет падение и плавная фиксация прибыли. Сценарий всегда одинаков, отличаются лишь информационные поводы и пики загонов.
Теперь Qwerty понимает, что означали мои слова "всі все розуміють"?[/quote]
Ні не розумію...І всі нічого не розуміють.Бо якщо б розуміли,то всі були б у великому шоколаді,як казав Бендер в білих штанях на пляжі в Ріо...А так замість Ріо у нас Бердичів.Може ви і в біткойні все розумієте?Шо там каву сьогодні пили на Майдані?
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:41
Міняйло весь день ходив долиною, а на ніч пішов у гори
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:44
New написав: Gumanoid написав:
Пересдавал свои квартиры,цены подросли Средний современный ремонт,все до 200 метров от метро,хол.гора 6500,п.поле 7500,гостинки 5000 Соседка вышла после декрета на службу в часть,зарплата 12 000,после Нового Года обещают 15 000 Такими темпами хаты сдавать можно максимум на полгода,цены растут,текущим съемщикам сильно не поднимешь будут недовольны,а новые отстегивают по новым ценам
Ага, именно так : ) У меня сосед по тамбуру тоже так думал, и выселил постоянных арендаторов. Вот в январе месяце будет ровно пол года как квартира простаивает пустая- вообще никому за свои хотелки сдать не может. А снизить цену до тех денег, которые ему платили раньше видимо давит жаба, ведь при простое пришлось коммуналку платить, и получается что типа как попал в минус. Ну то есть квартира полтора года приносит убытки, а не прибыль. Так это Харьков, прямо возле метро "Алексеевская".
В сентябре просто рвут квартир была нехватка
Не ну если он на Алексеевской за 300 дллл выставил ...
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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