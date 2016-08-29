freeze написав:Единственно непонятно, почему в стране, которая занимает последнее место по уровню средней зарплаты и пенсий, пошлины и акцизы должны быть выше, чем в стране, занимающейся там условно первое место, или там десятое место. Странное отсутствие корреляции.
Это кажется странным потому, что Вы ждете корреляции не с тем показателем. Когда в стране отрицательный торговый баланс, когда страна зависит от импорта энергоносителей и еще очень многого другого, вполне естественно пытаться ограничивать импорт ширпотреба. Именно этой цели служат высокие пошлины. Способность граждан купить новый телевизор - это последнее, что должно волновать экономиста, работающего в масштабах государственной экономики. Информационный мусор вполне успешно вольется в их головы и через устаревшие модели.
А почему бы тогда и потоки на Панаму не перекрыть??
Президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине. Об этом сказано в письменном заявлении главы Белого дома к Конгрессу США. Речь идет о режиме беспошлинной торговли, действующем в рамках программы Генеральной системы торговых преференций (ГСП). Трамп обосновал свою позицию тем, что украинской стороной не обеспечивается должная защита прав интеллектуальной собственности.
ребе Нок написав:Сибарит ну да это серьезная задача. Невозможная?. А вот почему капиталы в Панаму едут а в Украину нет и когда начнут?
А нам нужны такие капиталы? Низконалоговой юрисдикцией стать, наверно, можно, хотя это чревато серьезным сопротивлением со стороны всех, кто нас сейчас хоть как-то поддерживает. Но каков будет результат? Пример недавнего банковского кризиса в Кипре вполне наглядно показал опасность этой стратегии. Капиталы лились в банки рекой, а вкладывать оказалось некуда. Столкнувшись с избыточной ликвидностью, банки пустились во все тяжкие и вложились в мусорные активы. Итог оказался печальным. Наши банки и без этого страдают от избыточной ликвидности, которую связывает своими сертификатами НБУ, чтобы не допустить кипрского сценария. Нормальные капиталы к нам поедут, когда мы будем способны их принять. Когда масштабы становятся чуть больше наших личных счетов, излишек денег может нести не меньшую угрозу, чем их недостаток.
Сибарит если капитал сюда приедет то вокруг него будет инфраструктура развиваться. Перепадет и клеркам, и государству и гражданам. Вдруг Украина имея подушку сможет размещать бонды не под 10% а может под 2%. Может капитал захочет не просто так на счетах лежать а начнет искать где заработать внутри страны, даже например кредитуя под 2-3% компании и население.
ребе Нок написав:А почему бы тогда и потоки на Панаму не перекрыть??
Как? Там все законно. Единственный способ их перекрыть - запретить внешнюю торговлю. Это не специфическая наша проблема. Весь мир не знает, что с этим делать?
Та все они прекрасно знают. Просто они выгодополучатели этой системы. А то правду они б сказали что за счет сотни бедных и обворованных стран, таких как Украина, господствующие в мире государства и корпорации имеют донорскую подпитку к своим бюджетам.