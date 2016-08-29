RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3766376737683769>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 612
1. Нет сбережений в валюте
11%
69
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
391
Всього голосів : 612
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:52

  Сибарит написав:
  freeze написав:Единственно непонятно, почему в стране, которая занимает последнее место по уровню средней зарплаты и пенсий, пошлины и акцизы должны быть выше, чем в стране, занимающейся там условно первое место, или там десятое место. Странное отсутствие корреляции.

Это кажется странным потому, что Вы ждете корреляции не с тем показателем.
Когда в стране отрицательный торговый баланс, когда страна зависит от импорта энергоносителей и еще очень многого другого, вполне естественно пытаться ограничивать импорт ширпотреба. Именно этой цели служат высокие пошлины. Способность граждан купить новый телевизор - это последнее, что должно волновать экономиста, работающего в масштабах государственной экономики. Информационный мусор вполне успешно вольется в их головы и через устаревшие модели.

А почему бы тогда и потоки на Панаму не перекрыть??
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 02.03.15
Подякував: 116 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:55

редиска...

Президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине.
Об этом сказано в письменном заявлении главы Белого дома к Конгрессу США.
Речь идет о режиме беспошлинной торговли, действующем в рамках программы Генеральной системы торговых преференций (ГСП).
Трамп обосновал свою позицию тем, что украинской стороной не обеспечивается должная защита прав интеллектуальной собственности.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 20.11.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:07

к инвестициям

Знаете, немцы говорят: лестницу всегда надо мести сверху вниз.

https://rian.com.ua/analytics/20171204/1030064657/Sladosti-Boiko-Ukraine.html
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 02.03.15
Подякував: 116 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:09

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:А почему бы тогда и потоки на Панаму не перекрыть??

Как?
Там все законно. Единственный способ их перекрыть - запретить внешнюю торговлю.
Это не специфическая наша проблема. Весь мир не знает, что с этим делать?
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 02.09.15
Подякував: 364 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:18

Сибарит ну да это серьезная задача. Невозможная?.
А вот почему капиталы в Панаму едут а в Украину нет и когда начнут?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 02.03.15
Подякував: 116 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:28

И вот почему это некоторые так взъелись на то что людям хотят повысить зарплаты? Вродежь радоваться должны.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 02.03.15
Подякував: 116 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:34

  ребе Нок написав:Сибарит ну да это серьезная задача. Невозможная?.
А вот почему капиталы в Панаму едут а в Украину нет и когда начнут?

А нам нужны такие капиталы?
Низконалоговой юрисдикцией стать, наверно, можно, хотя это чревато серьезным сопротивлением со стороны всех, кто нас сейчас хоть как-то поддерживает. Но каков будет результат? Пример недавнего банковского кризиса в Кипре вполне наглядно показал опасность этой стратегии. Капиталы лились в банки рекой, а вкладывать оказалось некуда. Столкнувшись с избыточной ликвидностью, банки пустились во все тяжкие и вложились в мусорные активы. Итог оказался печальным. Наши банки и без этого страдают от избыточной ликвидности, которую связывает своими сертификатами НБУ, чтобы не допустить кипрского сценария.
Нормальные капиталы к нам поедут, когда мы будем способны их принять.
Когда масштабы становятся чуть больше наших личных счетов, излишек денег может нести не меньшую угрозу, чем их недостаток.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 02.09.15
Подякував: 364 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:58

Сибарит если капитал сюда приедет то вокруг него будет инфраструктура развиваться. Перепадет и клеркам, и государству и гражданам. Вдруг Украина имея подушку сможет размещать бонды не под 10% а может под 2%. Может капитал захочет не просто так на счетах лежать а начнет искать где заработать внутри страны, даже например кредитуя под 2-3% компании и население.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 02.03.15
Подякував: 116 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 00:07

  Сибарит написав:
  ребе Нок написав:А почему бы тогда и потоки на Панаму не перекрыть??

Как?
Там все законно. Единственный способ их перекрыть - запретить внешнюю торговлю.
Это не специфическая наша проблема. Весь мир не знает, что с этим делать?


Почему сложно. Контракты с оффшорами облагаются дополнительными вмененными внутренними налогами, что декомпенсирует уход от налогов.
Bayern
 
Повідомлень: 257
З нами з: 03.06.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 00:35

  Сибарит написав:
  ребе Нок написав:А почему бы тогда и потоки на Панаму не перекрыть??

Как?
Там все законно. Единственный способ их перекрыть - запретить внешнюю торговлю.
Это не специфическая наша проблема. Весь мир не знает, что с этим делать?

Та все они прекрасно знают. Просто они выгодополучатели этой системы. А то правду они б сказали что за счет сотни бедных и обворованных стран, таких как Украина, господствующие в мире государства и корпорации имеют донорскую подпитку к своим бюджетам.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 02.03.15
Подякував: 116 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3766376737683769>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 774, 775, 776
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
7756 731136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 гру, 2017 04:18
barabass
Валютный рынок в мире 1 ... 596, 597, 598
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5971 1262660
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2017 21:34
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 31717
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron