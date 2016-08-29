Никто не против, чтобы повысили зарплаты. Вопрос только за счет чего их повысят?
Денег допечатать несложно, вопрос, как их потом связать, чтобы не давили на курс. Самый простой способ - инфляция. Госстат верноподданнейше пишет 12%, 18-20% на уме. Слава богу, рост цен на мясомолочку притормозился по причине того, что наши прайсы на эту продукцию стали опережать польские и быстро догоняют цены наших более дальних западных соседей. После того, как мы уперлись в курсовой барьер, наш экспорт начинает тормозиться, и подхлестнуть его можно будет только дальнейшим девалом. Бег по кругу получится.
Нет, ну рост ЗП даст рост ВВП(в гривне). Цифры будут выглядеть красиво в предвыборном году. Холодный душ придет чутка попозже. Мы это уже проходили в начале 2014-го.