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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3766376737683769

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 612
1. Нет сбережений в валюте
11%
69
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
391
Всього голосів : 612
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 00:49

  ребе Нок написав:И вот почему это некоторые так взъелись на то что людям хотят повысить зарплаты? Вродежь радоваться должны.

Никто не против, чтобы повысили зарплаты. Вопрос только за счет чего их повысят?
Денег допечатать несложно, вопрос, как их потом связать, чтобы не давили на курс. Самый простой способ - инфляция. Госстат верноподданнейше пишет 12%, 18-20% на уме. Слава богу, рост цен на мясомолочку притормозился по причине того, что наши прайсы на эту продукцию стали опережать польские и быстро догоняют цены наших более дальних западных соседей. После того, как мы уперлись в курсовой барьер, наш экспорт начинает тормозиться, и подхлестнуть его можно будет только дальнейшим девалом. Бег по кругу получится.
Нет, ну рост ЗП даст рост ВВП(в гривне). Цифры будут выглядеть красиво в предвыборном году. Холодный душ придет чутка попозже. Мы это уже проходили в начале 2014-го.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 01:07

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:Та все они прекрасно знают. Просто они выгодополучатели этой системы. А то правду они б сказали что за счет сотни бедных и обворованных стран, таких как Украина, господствующие в мире государства и корпорации имеют донорскую подпитку к своим бюджетам.

Вы определитесь, государства или корпорации? :)
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.
Сибарит
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  #<1 ... 3766376737683769
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