холява написав:Я очень Уважаю своего коллегу , Васыля из Ривного. Я думаю , что большего патриота Украины ,трудно найти . Если пишет , что был в Иерусалиме , значит точно БЫЛ , я в нем уверен. С Уважением
Був,і на Йордані де Його хрестили був,і біля стіни плачу був, і занурявся в йорданську воду з головою саме на тому місці, а от сходження благодатного вогню не бачив, дуже непросто в той час туди попасти, вразило інше - проходив повз монаха біля тієї каплички, а він ломаною російською чогось саме мене (там проходить десятки тисяч людей за день) спитав: - Ти з України? - Кажу - так - У вас війна? - Кажу - так - Я буду молитись за вас і так скорботно зітхнув, було видно, що і йому це болить, а в мене сльози на очах - пробило.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне написав:а от сходження благодатного вогню не бачив, дуже непросто в той час туди попасти,
Так,вроде бы заходит туда человек в рубище,его обыскивают на предмет зажигалок и проч,там,возле гроба госп, его закрывают(таинство соблюдается) и ждут,в определенный момент на камне появляются искорки которые собирают чуть-ли не ватой и поджигают свечи,которые в течении некоторого короткого времени не обжигают,на самом деле,допускаются туда только избранные и это с ихних слов .Ну и наконец предсказание,о том,что если искорок этих не будет-конц фильма,канцурь.Так,что попасть туда где происходит зажигание огня вы в принципе не могли.А еще в этот день в том месте усиливается магнитное поле.А вам как рассказывали?
Він сходить в Храмі Гроба Господнього в капличці яка стоїть посеред Храму. Я там був, Ви, очевидно, ні, бо якби були, то були би наповал вражені тому ріномаїттю рас, національностей, народностей та сповідувачів різноманітних релігій та конфесій які там присутні ( і католики там далеко не виключення ). Я ніколи в житті не бачив такої сили різношерстного люду як там, це просто вражає до глибини душі кожного хто там був хоч раз. ............
Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями!
Ненастоящие,обряд такой,как невесту воруют на свадьбе. При желании если вникнуть,можно в этом обряде разобраться до мелочей,думаю есть люди которые могут рассказать сюжет,боюсь соврать,что бы никого не обидеть,ключи от этого храма передаются из поколения в поколение мусульманами,когда-то давно был конфликт между представителями различных церквей, кто будет выносить огонь и вот не помню,может кто подправит,вроде бы представитель армянской церкви захотел совершать обряд,возникла драка...остановилась она после удара молнии в одну из колон,которая треснула,но возможно там повторяется,инсценируется каждый год другой более масштабный сюжет,на истину,как говориться, не претендую.
Востаннє редагувалось shatenerbi в Пон 25 гру, 2017 15:41, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi написав:ватой и поджигают свечи,которые в течении некоторого короткого времени не обжигают,на самом деле,допускаются туда только избранные и это с ихних слов .Ну и наконец предсказание,о том,что если искорок этих не будет-конц фильма,канцурь.Так,что попасть туда где происходит зажигание огня вы в принципе не могли.А еще в этот день в том месте усиливается магнитное поле.А вам как рассказывали?
Можете хихикать пока не повзрослеете. Авторитет по Вашей вере, Альберт Эйнштейн: "Только две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость, но насчёт первой я не уверен."
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
ЛАД написав:Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями!
Бджоли які працюють з ранку і до ночі бачать красу, квіти та відчувають прекрасні запахи, мухі які не працюють, бачать лише лайно та смердіння. До чого це я? Не знаю .
Василёк, Вы, как всегда, как "истинно верующий" и "суперпатриот" отличаетесь ... "умом и сообразительностью". Но, к сожалению, не отличаетесь высокой культурой и элементарной вежливостью. Хотя к Вам на форуме относятся ... весьма снисходительно. С чисткой снега на Вашей улице разобрались?
Я атеист, но с уважением отношусь к чувствам верующих. Поэтому стараюсь теологические споры не заводить. Не буду спорить и с Вами. Учтите только,что разгром церкви после 1917 в значительной степени объясняется "огромным авторитетом" попов у народа. И ещё - с именем бога на устах совершались самые страшные преступления в истории. Поэтому церковь и её служители и вера - не одно и то же. Кстати, я в церкви Гроба господня тоже был, был и в Вифлееме. Попал довольно легко, правда, не на праздники.
shatenerbi
ЛАД писал(а): ............. Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями!
Ненастоящие,обряд такой,как невесту воруют на свадьбе.
Всяко бывает. Бывает, как обряд, а бывает и нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 25 гру, 2017 15:52, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi написав:ватой и поджигают свечи,которые в течении некоторого короткого времени не обжигают,на самом деле,допускаются туда только избранные и это с ихних слов .Ну и наконец предсказание,о том,что если искорок этих не будет-конц фильма,канцурь.Так,что попасть туда где происходит зажигание огня вы в принципе не могли.А еще в этот день в том месте усиливается магнитное поле.А вам как рассказывали?
Можете хихикать пока не повзрослеете. Авторитет по Вашей вере, Альберт Эйнштейн: "Только две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость, но насчёт первой я не уверен."
Вы у меня в сообщении смайлик видели?НЕ ВЕШАЙТЕ ЯРЛЫКОВ.Альберт.Э оставался до самой старости не повзрослевшим шутником,чего стоит только его фото с высунутым языком.