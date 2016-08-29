Додано: Пон 25 гру, 2017 15:46

Василь-Рівне написав: ЛАД написав: Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями! Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями!

Бджоли які працюють з ранку і до ночі бачать красу, квіти та відчувають прекрасні запахи, мухі які не працюють, бачать лише лайно та смердіння. До чого це я? Не знаю . Бджоли які працюють з ранку і до ночі бачать красу, квіти та відчувають прекрасні запахи, мухі які не працюють, бачать лише лайно та смердіння. До чого це я? Не знаю



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Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями!

ЛАД писал(а):.............Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями!

Ненастоящие,обряд такой,как невесту воруют на свадьбе. Ненастоящие,обряд такой,как невесту воруют на свадьбе.

Василёк, Вы, как всегда, как "истинно верующий" и "суперпатриот" отличаетесь ... "умом и сообразительностью".Но, к сожалению, не отличаетесь высокой культурой и элементарной вежливостью. Хотя к Вам на форуме относятся ... весьма снисходительно.С чисткой снега на Вашей улице разобрались?Я атеист, но с уважением отношусь к чувствам верующих. Поэтому стараюсь теологические споры не заводить. Не буду спорить и с Вами.Учтите только,что разгром церкви после 1917 в значительной степени объясняется "огромным авторитетом" попов у народа. И ещё - с именем бога на устах совершались самые страшные преступления в истории. Поэтому церковь и её служители и вера - не одно и то же.Кстати, я в церкви Гроба господня тоже был, был и в Вифлееме. Попал довольно легко, правда, не на праздники.Всяко бывает. Бывает, как обряд, а бывает и нет.