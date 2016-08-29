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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37713772377337743775>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 612
1. Нет сбережений в валюте
11%
69
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
391
Всього голосів : 612
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:46

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Я очень Уважаю своего коллегу , Васыля из Ривного.
Я думаю , что большего патриота Украины ,трудно найти .
Если пишет , что был в Иерусалиме , значит точно БЫЛ , я в нем уверен.
С Уважением

Був,і на Йордані де Його хрестили був,і біля стіни плачу був, і занурявся в йорданську воду з головою саме на тому місці, а от сходження благодатного вогню не бачив, дуже непросто в той час туди попасти, вразило інше - проходив повз монаха біля тієї каплички, а він ломаною російською чогось саме мене (там проходить десятки тисяч людей за день) спитав:
- Ти з України?
- Кажу - так
- У вас війна?
- Кажу - так
- Я буду молитись за вас і так скорботно зітхнув, було видно, що і йому це болить, а в мене сльози на очах - пробило.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:00

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:а от сходження благодатного вогню не бачив, дуже непросто в той час туди попасти,


Спасибо! Особо что бы мечтать о чем, так нет такого, всё под рукой... А вот к Святому Свету бы прикоснуться... Так тут похоже - не в деньгах счастье.
Востаннє редагувалось mister-svet в Пон 25 гру, 2017 14:30, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:19

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Я думаю , что большего патриота Украины ,трудно найти...
С Уважением


Я и не сомневался.
С уважением.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:34

  zzzzzz написав:
  shatenerbi написав:
Какая разница между выходными днями,межбанка нет на выходных.

Нал могут и задрать на выходные , все правильно Вам пишут


Задрали?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:38

  shatenerbi написав:
  zzzzzz написав:
  shatenerbi написав:
Какая разница между выходными днями,межбанка нет на выходных.

Нал могут и задрать на выходные , все правильно Вам пишут


Задрали?


На этих-нет,скорее наоборот,вчера курс был выше чем сегодня..На прошлых-да,задрали...на 30коп в воскресенье по сравнению с субботой.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:01

  mister-svet написав:
  Василь-Рівне написав:а от сходження благодатного вогню не бачив, дуже непросто в той час туди попасти,


Так,вроде бы заходит туда человек в рубище,его обыскивают на предмет зажигалок и проч,там,возле гроба госп, его закрывают(таинство соблюдается) и ждут,в определенный момент на камне появляются искорки которые собирают чуть-ли не ватой и поджигают свечи,которые в течении некоторого короткого времени не обжигают,на самом деле,допускаются туда только избранные и это с ихних слов .Ну и наконец предсказание,о том,что если искорок этих не будет-конц фильма,канцурь.Так,что попасть туда где происходит зажигание огня вы в принципе не могли.А еще в этот день в том месте усиливается магнитное поле.А вам как рассказывали?
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:13

  ЛАД написав:
  Василь-Рівне написав:
  mister-svet написав:без католиков...

Він сходить в Храмі Гроба Господнього в капличці яка стоїть посеред Храму. Я там був, Ви, очевидно, ні, бо якби були, то були би наповал вражені тому ріномаїттю рас, національностей, народностей та сповідувачів різноманітних релігій та конфесій які там присутні ( і католики там далеко не виключення :wink: ). Я ніколи в житті не бачив такої сили різношерстного люду як там, це просто вражає до глибини душі кожного хто там був хоч раз.
............

Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями! :)

Ненастоящие,обряд такой,как невесту воруют на свадьбе.
При желании если вникнуть,можно в этом обряде разобраться до мелочей,думаю есть люди
которые могут рассказать сюжет,боюсь соврать,что бы никого не обидеть,ключи от этого храма передаются из поколения в поколение мусульманами,когда-то давно был конфликт между представителями различных церквей, кто будет выносить огонь и вот не помню,может кто подправит,вроде бы представитель армянской церкви захотел совершать обряд,возникла драка...остановилась она после удара молнии в одну из колон,которая треснула,но возможно там повторяется,инсценируется каждый год другой более масштабный сюжет,на истину,как говориться, не претендую.
Востаннє редагувалось shatenerbi в Пон 25 гру, 2017 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:33

Re: Валютный рынок в контексте

  shatenerbi написав:ватой и поджигают свечи,которые в течении некоторого короткого времени не обжигают,на самом деле,допускаются туда только избранные и это с ихних слов .Ну и наконец предсказание,о том,что если искорок этих не будет-конц фильма,канцурь.Так,что попасть туда где происходит зажигание огня вы в принципе не могли.А еще в этот день в том месте усиливается магнитное поле.А вам как рассказывали?


Можете хихикать пока не повзрослеете. Авторитет по Вашей вере, Альберт Эйнштейн: "Только две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость, но насчёт первой я не уверен."
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:46

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями! :)

Бджоли які працюють з ранку і до ночі бачать красу, квіти та відчувають прекрасні запахи, мухі які не працюють, бачать лише лайно та смердіння. До чого це я? Не знаю :wink: .

Василёк, Вы, как всегда, как "истинно верующий" и "суперпатриот" отличаетесь ... "умом и сообразительностью". :)
Но, к сожалению, не отличаетесь высокой культурой и элементарной вежливостью. Хотя к Вам на форуме относятся ... весьма снисходительно.
С чисткой снега на Вашей улице разобрались?

Я атеист, но с уважением отношусь к чувствам верующих. Поэтому стараюсь теологические споры не заводить. Не буду спорить и с Вами.
Учтите только,что разгром церкви после 1917 в значительной степени объясняется "огромным авторитетом" попов у народа. И ещё - с именем бога на устах совершались самые страшные преступления в истории. Поэтому церковь и её служители и вера - не одно и то же.
Кстати, я в церкви Гроба господня тоже был, был и в Вифлееме. Попал довольно легко, правда, не на праздники.

shatenerbi
ЛАД писал(а):
.............
Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями! :)

Ненастоящие,обряд такой,как невесту воруют на свадьбе.

Всяко бывает. Бывает, как обряд, а бывает и нет. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 25 гру, 2017 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:50

  mister-svet написав:
  shatenerbi написав:ватой и поджигают свечи,которые в течении некоторого короткого времени не обжигают,на самом деле,допускаются туда только избранные и это с ихних слов .Ну и наконец предсказание,о том,что если искорок этих не будет-конц фильма,канцурь.Так,что попасть туда где происходит зажигание огня вы в принципе не могли.А еще в этот день в том месте усиливается магнитное поле.А вам как рассказывали?


Можете хихикать пока не повзрослеете. Авторитет по Вашей вере, Альберт Эйнштейн: "Только две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость, но насчёт первой я не уверен."


Вы у меня в сообщении смайлик видели?НЕ ВЕШАЙТЕ ЯРЛЫКОВ.Альберт.Э оставался до самой старости не повзрослевшим шутником,чего стоит только его фото с высунутым языком.
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