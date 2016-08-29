Додано: Пон 25 гру, 2017 16:08

shatenerbi Ладно. Я совершенно не разбираюсь в смайликах. И не хочу. Мне проще чего написано пером... Если считаете, не заслуженно обидел - извините!

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).