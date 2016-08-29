RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3772377337743775>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 612
1. Нет сбережений в валюте
11%
69
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
391
Всього голосів : 612
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:57

:arrow:
Востаннє редагувалось shatenerbi в Пон 25 гру, 2017 16:05, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 01.07.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:59

  ребе Нок написав:pirat-d самый простой ответ это доходное дело.

А если дело есть, оно приносит профит... ну не в грн д скирдовать.
pirat-d
 
Повідомлень: 54
З нами з: 06.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:01

  ЛАД написав:
  ребе Нок написав:pirat-d самый простой ответ это доходное дело.

Это как раз достаточно сложно. :)

Будем считать, что самый сложный пример решён. Все же вопрос что делать с профитом остаётся открыт.
pirat-d
 
Повідомлень: 54
З нами з: 06.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:03

  shatenerbi написав:
  ЛАД написав:Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями! :)

Ненастоящие,обряд такой,как невесту воруют на свадьбе.
При желании если вникнуть,можно в этом обряде разобраться до мелочей,думаю есть люди
которые могут рассказать сюжет,боюсь соврать,что бы никого не обидеть,ключи от этого храма передаются из поколения в поколение мусульманами,когда-то давно был конфликт между представителями различных церквей, кто будет выносить огонь и вот не помню,может кто подправит,вроде бы представитель армянской церкви захотел совершать обряд,возникла драка...остановилась она после удара молнии в одну из колон,которая треснула,но возможно там повторяется,инсценируется каждый год другой более масштабный сюжет,на истину,как говориться, не претендую.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 01.07.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:08

shatenerbi Ладно. Я совершенно не разбираюсь в смайликах. И не хочу. Мне проще чего написано пером... Если считаете, не заслуженно обидел - извините!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:16

shatenerbi
Читал о снисхождении Благодатного огня довольно много, но высказываться не берусь.
Фактически научные наблюдения церковь не разрешает, поэтому пока что "дело ясное, что дело тёмное". :)
А всякие домыслы и легенды ... Их достаточно много, но опираться на них дело рискованное.

О дате православных и католических праздников при желании можно долго спорить, но желающим поспорить могу посоветовать почитать о разных календарях хотя бы в Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C#%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.
Особенно интересен вопрос о дате Пасхи, кот. вообще-то привязана к дню весеннего равноденствия.
При всём уважении к православию следует отметить, что григорианский календарь всё же точнее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8593
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2775 раз.
Подякували: 2421 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

Религии по сути своей штука глубоко иррациональная, поэтому, неправильный календарь ей подходит явно лучше :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:23

  mister-svet написав:shatenerbi Ладно. Я совершенно не разбираюсь в смайликах. И не хочу. Мне проще чего написано пером... Если считаете, не заслуженно обидел - извините!


Ок,принимается,как говориться не суди ....
PS Со смайликами разобраться просто, они заготовлены внизу вашего сообщения, выбирайте любой,очень удобная штука,помогает придать красок, эмоций вашему сообщению,это как цветной и черно-белый фильм,пользуйтесь, гениальное изобретение(без шуток) :idea:
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 01.07.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:26

  pirat-d написав:
  ЛАД написав:
  ребе Нок написав:pirat-d самый простой ответ это доходное дело.

Это как раз достаточно сложно. :)

Будем считать, что самый сложный пример решён. Все же вопрос что делать с профитом остаётся открыт.

Если самый сложный вопрос решён, то, если есть возможность, продолжать вкладываться в него - расширять дело. Или искать новое.
Если такой возможности нет, то рецепты старые - акции, облигации, недвижимость, депо, золото, валюта.
К сожалению, у нас многие возможности заметно ограничены.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8593
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2775 раз.
Подякували: 2421 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:35

ЛАД Григорианский календарь, БЕССПОРНО точнее. Но ЧУДО(ПОКА), ежегодно случается по другому, по юлианскому календарю. Не знаю, ЗАЧЕМ Папа(какой то) новый календарь(памятуя страсть к инквизиции) вообще ВВЁЛ. И только сравнительно НЕДАВНО ФАКТ ЧУДА признал???
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3772377337743775>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 777, 778, 779
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
7781 735566
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 гру, 2017 16:05
derbykiev
Валютный рынок в мире 1 ... 596, 597, 598
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5971 1262718
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2017 21:34
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 31718
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (7909)
25.12.2017 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.