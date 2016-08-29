ЛАД написав:Ага, а какие там драки бывают, в частности, между церковнослужителями!
Ненастоящие,обряд такой,как невесту воруют на свадьбе. При желании если вникнуть,можно в этом обряде разобраться до мелочей,думаю есть люди которые могут рассказать сюжет,боюсь соврать,что бы никого не обидеть,ключи от этого храма передаются из поколения в поколение мусульманами,когда-то давно был конфликт между представителями различных церквей, кто будет выносить огонь и вот не помню,может кто подправит,вроде бы представитель армянской церкви захотел совершать обряд,возникла драка...остановилась она после удара молнии в одну из колон,которая треснула,но возможно там повторяется,инсценируется каждый год другой более масштабный сюжет,на истину,как говориться, не претендую.
shatenerbi Читал о снисхождении Благодатного огня довольно много, но высказываться не берусь. Фактически научные наблюдения церковь не разрешает, поэтому пока что "дело ясное, что дело тёмное". А всякие домыслы и легенды ... Их достаточно много, но опираться на них дело рискованное.
ребе Нок написав:pirat-d самый простой ответ это доходное дело.
Это как раз достаточно сложно.
Будем считать, что самый сложный пример решён. Все же вопрос что делать с профитом остаётся открыт.
Если самый сложный вопрос решён, то, если есть возможность, продолжать вкладываться в него - расширять дело. Или искать новое. Если такой возможности нет, то рецепты старые - акции, облигации, недвижимость, депо, золото, валюта. К сожалению, у нас многие возможности заметно ограничены.
ЛАД Григорианский календарь, БЕССПОРНО точнее. Но ЧУДО(ПОКА), ежегодно случается по другому, по юлианскому календарю. Не знаю, ЗАЧЕМ Папа(какой то) новый календарь(памятуя страсть к инквизиции) вообще ВВЁЛ. И только сравнительно НЕДАВНО ФАКТ ЧУДА признал???
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).