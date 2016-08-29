ЛАД написав:shatenerbi Читал о снисхождении Благодатного огня довольно много, но высказываться не берусь. Фактически научные наблюдения церковь не разрешает, поэтому пока что "дело ясное, что дело тёмное". А всякие домыслы и легенды ... Их достаточно много, но опираться на них дело рискованное.
О драках википедия пишет такое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D1%8F к стати ,там есть и о мусульманских семьях держащих ключи. Хотя именно на пасху все идет по сюжету и это повторяется,забегает группа бузотеров арабской внешности,начинают кричать,мутить но кто они копты или мусульмане...
mister-svet написав:ЛАД Григорианский календарь, БЕССПОРНО точнее. Но ЧУДО(ПОКА), ежегодно случается по другому, по юлианскому календарю. Не знаю, ЗАЧЕМ Папа(какой то) новый календарь(памятуя страсть к инквизиции) вообще ВВЁЛ. И только сравнительно НЕДАВНО ФАКТ ЧУДА признал???
Не будем устраивать теологические споры на экономическом форуме. К валюте и экономике это точно отношения не имеет. Признание факта ЧУДА Папой меня, как атеиста, не особо интересует. Интересно было бы серьёзное научное исследование и заключение, но повторяю - к сожалению, церковь этого не разрешает. А о дате ... Опять же повторюсь - есть привязка к весеннему равноденствию. Что будет с увеличением расхождения календаря с истинным днём весеннего равноденствия? Может, если изменить календарь, то дата чуда тоже сдвинется?