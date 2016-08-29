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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3772377337743775

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 612
1. Нет сбережений в валюте
11%
69
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
391
Всього голосів : 612
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:38

  ЛАД написав:shatenerbi
Читал о снисхождении Благодатного огня довольно много, но высказываться не берусь.
Фактически научные наблюдения церковь не разрешает, поэтому пока что "дело ясное, что дело тёмное". :)
А всякие домыслы и легенды ... Их достаточно много, но опираться на них дело рискованное.

О дате православных и католических праздников при желании можно долго спорить, но желающим поспорить могу посоветовать почитать о разных календарях хотя бы в Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C#%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8.
Особенно интересен вопрос о дате Пасхи, кот. вообще-то привязана к дню весеннего равноденствия.
При всём уважении к православию следует отметить, что григорианский календарь всё же точнее.


О драках википедия пишет такое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D1%8F к стати ,там есть и о мусульманских семьях держащих ключи.
Хотя именно на пасху все идет по сюжету и это повторяется,забегает группа бузотеров
арабской внешности,начинают кричать,мутить но кто они копты или мусульмане... :roll:
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:39

  shatenerbi написав:
  mister-svet написав:shatenerbi Ладно. Я совершенно не разбираюсь в смайликах. И не хочу. Мне проще чего написано пером... Если считаете, не заслуженно обидел - извините!


Ок,принимается,как говориться не суди ....
PS Со смайликами разобраться просто, они заготовлены внизу вашего сообщения, выбирайте любой,очень удобная штука,помогает придать красок, эмоций вашему сообщению,это как цветной и черно-белый фильм,пользуйтесь, гениальное изобретение(без шуток) :idea:


Блин!!! Разве в ЛЮБОМ языке мало красок!!!?? Говори чего думаешь, и ВСЁ!!!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:44

  mister-svet написав:
  shatenerbi написав:
  mister-svet написав:shatenerbi Ладно. Я совершенно не разбираюсь в смайликах. И не хочу. Мне проще чего написано пером... Если считаете, не заслуженно обидел - извините!


Ок,принимается,как говориться не суди ....
PS Со смайликами разобраться просто, они заготовлены внизу вашего сообщения, выбирайте любой,очень удобная штука,помогает придать красок, эмоций вашему сообщению,это как цветной и черно-белый фильм,пользуйтесь, гениальное изобретение(без шуток) :idea:


Блин!!! Разве в ЛЮБОМ языке мало красок!!!?? Говори чего думаешь, и ВСЁ!!!


Ключевое в вашем сообщении:"Говори",но мы то с вами:ПИШЕМ :!:
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:49

  mister-svet написав:ЛАД Григорианский календарь, БЕССПОРНО точнее. Но ЧУДО(ПОКА), ежегодно случается по другому, по юлианскому календарю. Не знаю, ЗАЧЕМ Папа(какой то) новый календарь(памятуя страсть к инквизиции) вообще ВВЁЛ. И только сравнительно НЕДАВНО ФАКТ ЧУДА признал???

Не будем устраивать теологические споры на экономическом форуме. К валюте и экономике это точно отношения не имеет. :)
Признание факта ЧУДА Папой меня, как атеиста, не особо интересует. Интересно было бы серьёзное научное исследование и заключение, но повторяю - к сожалению, церковь этого не разрешает.
А о дате ... Опять же повторюсь - есть привязка к весеннему равноденствию. Что будет с увеличением расхождения календаря с истинным днём весеннего равноденствия? :)
Может, если изменить календарь, то дата чуда тоже сдвинется?
ЛАД
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  #<1 ... 3772377337743775
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