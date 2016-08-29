Додано: Пон 25 гру, 2017 23:21

холява написав: .........................

Та не дурят ...

Вот зажегся огонь ....!

.... ,а зачем вникать ПОЧЕМУ ?

Он Зажегся !!!

8/9 анестезиологов, пока Святого Пантелеймона не помянут ,работать не начнут ...Да практически не помню, чтобы пятиминутка начиналась без слов , Господи Вразуми !



... .........................Та не дурят ...Вот зажегся огонь ....!.... ,а зачем вникать ПОЧЕМУ ?Он Зажегся !!!8/9 анестезиологов, пока Святого Пантелеймона не помянут ,работать не начнут ...Да практически не помню, чтобы пятиминутка начиналась без слов , Господи Вразуми !...

Это легко объясняется тем, что, к сожалению, психологию (и все остальные психо-) пока, строго говоря, нельзя назвать наукой. Впрочем, как и бОльшую часть остальной медицины. Остаётся уповать на Господа.А из вопроса "почему?" возникла вся современная наука. Наука сумела объяснить многие непонятные и даже "чудесные" вещи. Возможно, когда-то объяснит и Благодатный огонь. Так что вопрос "почему?" надо задавать всегда (во всяком случае, если мы не хотим отказываться от познания мира, т.е. от науки).Кстати, теория "загонов", которую периодически проповедуют на форуме, возникает по тем же причинам.Мне это напоминает теорию появления богов - люди не понимали, почему дует ветер, восходит и заходит Солнце, идёт дождь, откуда гром и молнии, и начинали им поклоняться, уподобляя эти стихии людям, только более могущественным. Так и появлялись Зевсы и прочие Перуны.Так же и с "загонами" - непонимание причин, в т.ч. из-за недостаточной информации, + заметная стохастичность общественной жизни приводят к попыткам объяснить все движения курсов исключительно "загонами", осуществляемыми некими могучими закулисными силами.Если бы не сегодняшнее единобожие уже, наверное, появился бы бог Загон (ну, может, ему придумали бы имя покрасивее).