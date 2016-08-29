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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2017 18:27
freeze написав: Starikan написав: ЛАД написав:
Пример с ТВ, о чём уже писал.
В Германии телевизор SAMSUNG UE55MU6179 стоит от 599 до 808 евро
Различные пошлины и акцизы при ввозе.
Это понятно. Единственно непонятно, почему в стране, которая занимает последнее место по уровню средней зарплаты и пенсий, пошлины и акцизы должны быть выше, чем в стране, занимающейся там условно первое место, или там десятое место. Странное отсутствие корреляции. Казалось бы должно быть наоборот. Хотя логика понятна - очень деньги нужны
.
Сами же и ответили
Налоги-акцизы нужны в том числе и для выравнивания доходов "богатых" и "бедных".
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Додано: Пон 25 гру, 2017 18:38
mister-svet написав:Василь-Рівне
Вы католик?
Константинопольская, Элладская, Болгарская и ряд иных поместных православных церквей празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю.
Новоюлианский календарь = григорианскому (практически).
25 декабря празднуют также протестанты.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 18:43
ребе Нок написав:
переизбыток бюджетников из госконтор
Кто это? Сколько их? Сколько идет им на зарплату?
Или вы предлагаете разогнать армию, полицию, преподавателей и врачей?
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Додано: Пон 25 гру, 2017 18:57
Starikan я еще процентно не определился. А какой процент в Харькове составляют армейцы, полиция, преподаватели и врачи от общего населения?
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Пон 25 гру, 2017 23:01
Ты же сам видишь...Ладно! Живи как живёшь.
Востаннє редагувалось mister-svet
в Пон 25 гру, 2017 23:24, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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Додано: Пон 25 гру, 2017 23:21
холява написав:
.........................
Та не дурят ...
Вот зажегся огонь ....!
.... ,а зачем вникать ПОЧЕМУ ?
Он Зажегся !!!
8/9 анестезиологов, пока Святого Пантелеймона не помянут ,работать не начнут ...Да практически не помню, чтобы пятиминутка начиналась без слов , Господи Вразуми !
...
Это легко объясняется тем, что, к сожалению, психологию (и все остальные психо-) пока, строго говоря, нельзя назвать наукой. Впрочем, как и бОльшую часть остальной медицины. Остаётся уповать на Господа.
А из вопроса "почему?" возникла вся современная наука. Наука сумела объяснить многие непонятные и даже "чудесные" вещи. Возможно, когда-то объяснит и Благодатный огонь. Так что вопрос "почему?" надо задавать всегда (во всяком случае, если мы не хотим отказываться от познания мира, т.е. от науки).
Кстати, теория "загонов", которую периодически проповедуют на форуме, возникает по тем же причинам.
Мне это напоминает теорию появления богов - люди не понимали, почему дует ветер, восходит и заходит Солнце, идёт дождь, откуда гром и молнии, и начинали им поклоняться, уподобляя эти стихии людям, только более могущественным. Так и появлялись Зевсы и прочие Перуны.
Так же и с "загонами" - непонимание причин, в т.ч. из-за недостаточной информации, + заметная стохастичность общественной жизни приводят к попыткам объяснить все движения курсов исключительно "загонами", осуществляемыми некими могучими закулисными силами.
Если бы не сегодняшнее единобожие уже, наверное, появился бы бог Загон (ну, может, ему придумали бы имя покрасивее).
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Додано: Пон 25 гру, 2017 23:33
freeze написав:
...............
Ну, дурят, немножко дурят с этим огнем, но это же не со зла, а от чистого сердца. Люди же повсеместно дурят детей, говоря, что Дед Мороз под ёлочку положил подарочки. А это же так приятно видеть радостные лица детей, говорящие спасибо Деду Морозу. Так же классно видеть как единичный Благодатный огонь мгновенно расползается на тысячи ручейков по всему миру, а в каждой стране еще на десятки тысяч ручейков.
Разница всего лишь в том, что ложь про деда Мороза совершенно безобидная, никому не приносит вреда и используется только иногда родителями, чтобы уговорить ребёнка лучше себя вести (а то дедушка Мороз подарочек не принесёт)
.
Другая ложь зачастую используется в гораздо менее благовидных целях.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 00:16
ЛАД написав:
Кстати, теория "загонов", которую периодически проповедуют на форуме, возникает по тем же причинам.
Мне это напоминает теорию появления богов - люди не понимали, почему дует ветер, восходит и заходит Солнце, идёт дождь, откуда гром и молнии, и начинали им поклоняться, уподобляя эти стихии людям, только более могущественным. Так и появлялись Зевсы и прочие Перуны.
А еще появились жертвоприношения этим самым могущественным людям. Это прообраз современных взяток.
Это к вопросу о перспективах борьбы с коррупцией
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