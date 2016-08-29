Додано: Вів 26 гру, 2017 17:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 9,50 коп., на торгах вторника повысился на 0,63 коп., оказавшись на уровне 27,9446 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,940/27,965 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.15, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,96/27,98, а спустя 15 минут уже обосновался на более высокой отметке 27,96/27,98 UAH/USD.

К 11.00 цена «американца» на межбанке прикоснулась к локальному максимуму (27,97/27,98 UAH/USD), вызвав продажи дождавшихся этого события экспортеров. Они развернули рынок доллара вниз, и уже к 11.32 доллар успел откатиться к 27,94/27,95 UAH/USD.



Движение доллара вниз было столь же неспешным, как и его подъем. Во всяком случае, к 12.15 «американец» на межбанке оказался на уровне 27,92/27,94 UAH/USD. На этих же цифрах межбанк около 13.00 ушел на обеденный перерыв.



Уровни 27,92/27,94 UAH/USD оставались действующими до 15.00, когда на опустевшем рынке единичные продажи доллара возобновили его поэтапную коррекцию.

В результате пошагового снижения доллар понизился, обосновавшись на уровне 27,83/27,87 UAH/USD, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .



На цифре 27,83/27,87 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 26 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9446 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,77% с 27,1909 UAH/USD до 27,9446 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 26 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/12,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, с межбанка ушло большинство покупателей валюты, сформировав «техническое» преобладание предложения после касания курсом СКВ внутридневного максимума.



Во-вторых, нынче финиш месяца, квартала, полугодия и года, время, характеризующееся ростом интереса к ресурсам в гривне. Для текущих расходов, выплат жалованья сотрудникам компаний, платежей в Казну из-за близкого старта бюджетного периода. Ситуация с гривней осложнялась по причине нацбанковского размещения своих депосертификатов 22-го на 16,0 млрд. грн.



Интересно отметить, что несмотря на пятничное размещение НБУ своих депосертификатов, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно выросли с уровня 50 046,3 млн. грн. к отметке 55 829,2 млн. грн. Мы не исключаем, что этот «привес» в гривневом навесе предназначался на иные, альтернативные межбанку, мероприятия.



В-третьих, откат на рынке безналичного доллара поддерживала падающая из-за доминирования клиентского «приноса» цена наличного «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 декабря заметно понизились имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры. Кроме того, из-за выходного дня в США и в Украине 25-го, пресловутый «синдром понедельника» сместился на 26 декабря, характеризуясь заметным снижением предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Во-вторых, нынче последние предновогодние сессии, период, когда сворачивается бизнесовая и внешнеторговая активность, снижая «посещаемость» межбанка.



В-третьих, в отличие от предыдущих торгов, нынче регулятор не участвовал в сессии своим арбитражом.



Дата: 26 декабря 2017 г. 17.25



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,75/27,85 UAH/USD (с утра – 27,82-85/27,92-93 UAH/USD, к полудню - 27,80/27,90 UAH/USD)

€ – 32,85/33,05 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,20 UAH/EUR, к полудню - 32,85/33,12 UAH/EUR)

RUB – 0,465/0,475 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к полудню - 0,465/0,475 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое поначалу не нуждалось в поддержке. Несколько позже, с падением волатильности и ростом клиентских оферов, дилеры инициировали постепенное снижение действующих цен.



К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалось «ползучее» снижение действующих цен, подталкиваемых вниз клиентскими оферами и дисконтами дилеров, небезуспешно пытавшихся сохранить текущую сбалансированность спроса и предложения.



По итогам дня равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что и стало главной причиной «хорошей» итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».



Дата: 26 декабря 2017 г. 17.4

Рынок наличных Киева



Мелкий опт («неформал»)



$ 27,75/27,83 UAH/USD (с утра 27,83/27,90 UAH/USD, к полудню 27,83/27,85 UAH/USD)

€ 32,85/32,95 UAH/EUR (с утра 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню 32,85/32,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря стартовали в пассивности потенциальных клиентов, которые никак не могли решиться на визит в киевские «обменки».

Наконец, еще до полудня «лед тронулся». Сделки констатировали относительное равновесие покупок и продаж, позволив местным дилера инициировать сужение маржи.



К полудню столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,83/27,85 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR.



После полудня на столичном наличном рынке клиенты начали «нести» валюту более активно, заставляя местных дилеров снижать действующие цены, небезуспешно пытаясь сохранить действующий баланс спрос/предложение.



К финишу торгов баланс спроса и предложения на столичном рынке удалось сохранить, что, собственно, и стало основным источником приличной итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».



Дата: 26 декабря 2017 г. 17.20

Рынок Запорожья, опт:



$ - 29,78/27,90 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,85/27,95 UAH/USD)

€ – 32,90/33,10 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,20 UAH/EUR, к полудню - 32,90/33,20 UAH/EUR)

RUB – 0,472/0,477 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,477 UAH/RUB, к полудню 0,472/0,477 UAH/RUB).



В Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях в условиях равновесия покупок и продаж.



К полудню на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении баланса спрос/предложение.

На моменте в городе действуют цены: 27,85/27,95 UAH/USD, евро - 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья несколько активизировались клиентские предложения валюты, вызвав коррекцию действующих цен в рамках сохранения равновесия покупок и продаж.



Благодаря этому равновесию, итоговая ликвидность вторничной сессии в Запорожье заслужила «четверку с плюсом», констатировав некоторое улучшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 26 декабря 2017 г. после 16.30 Киева



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,75/27,90 UAH/USD (с утра - 27,86/28,00 UAH/USD, к обеду - 27,82/27,97 UAH/USD)

€ – 32,85/33,10 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,15 UAH/EUR, к обеду - 32,90/33,15 UAH/EUR)

RUB 0,470/0,475 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,476 UAH/RUB, к обеду - 0,470/0,476 UAH/RUB)



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