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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 гру, 2017 14:45
Увы кабанчик но никто никуда щас не полетит.У Украины нет ракеты - Кучма пропил.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:17
Re: Валютный рынок в контексте
Якщо глянути архіви по готівковому ринку, то минулоріч ріст почався з 28го числа
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:21
График увеличьте и тогда вы увидите что рост пошел с 19 декабря с даты объяевления о национализации Приватбанка , и закончился 15 января
Живите своим умом!
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:15
Какие мнения на этот год? пока есть по .85 надо брать?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:43
"Всё ниже растёт кривая преступности"(с).
Харьковские встретили темное время суток следующим образом: $ 27.80/27.87.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 25%/USD 70%/XAG 4%/XAU 1%
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:13
вопрос для чего и в каком количестве?
если 500-1000 долл, то не стоит...лучше гривну потратить пока цены еще не выросли
если к четвергу не вернемся на 28.00, то после 10 января можете купить по 27,55/60
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 26 гру, 2017 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Слава Героям
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:13
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 9,50 коп., на торгах вторника повысился на 0,63 коп., оказавшись на уровне 27,9446 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,940/27,965 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 10.15, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,96/27,98, а спустя 15 минут уже обосновался на более высокой отметке 27,96/27,98 UAH/USD.
К 11.00 цена «американца» на межбанке прикоснулась к локальному максимуму (27,97/27,98 UAH/USD), вызвав продажи дождавшихся этого события экспортеров. Они развернули рынок доллара вниз, и уже к 11.32 доллар успел откатиться к 27,94/27,95 UAH/USD.
Движение доллара вниз было столь же неспешным, как и его подъем. Во всяком случае, к 12.15 «американец» на межбанке оказался на уровне 27,92/27,94 UAH/USD. На этих же цифрах межбанк около 13.00 ушел на обеденный перерыв.
Уровни 27,92/27,94 UAH/USD оставались действующими до 15.00, когда на опустевшем рынке единичные продажи доллара возобновили его поэтапную коррекцию.
В результате пошагового снижения доллар понизился, обосновавшись на уровне 27,83/27,87 UAH/USD, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .
На цифре 27,83/27,87 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 26 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9446 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,77% с 27,1909 UAH/USD до 27,9446 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
На Depo рынке 26 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/12,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 26 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, с межбанка ушло большинство покупателей валюты, сформировав «техническое» преобладание предложения после касания курсом СКВ внутридневного максимума.
Во-вторых, нынче финиш месяца, квартала, полугодия и года, время, характеризующееся ростом интереса к ресурсам в гривне. Для текущих расходов, выплат жалованья сотрудникам компаний, платежей в Казну из-за близкого старта бюджетного периода. Ситуация с гривней осложнялась по причине нацбанковского размещения своих депосертификатов 22-го на 16,0 млрд. грн.
Интересно отметить, что несмотря на пятничное размещение НБУ своих депосертификатов, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно выросли с уровня 50 046,3 млн. грн. к отметке 55 829,2 млн. грн. Мы не исключаем, что этот «привес» в гривневом навесе предназначался на иные, альтернативные межбанку, мероприятия.
В-третьих, откат на рынке безналичного доллара поддерживала падающая из-за доминирования клиентского «приноса» цена наличного «американца».
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 декабря заметно понизились имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры. Кроме того, из-за выходного дня в США и в Украине 25-го, пресловутый «синдром понедельника» сместился на 26 декабря, характеризуясь заметным снижением предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.
Во-вторых, нынче последние предновогодние сессии, период, когда сворачивается бизнесовая и внешнеторговая активность, снижая «посещаемость» межбанка.
В-третьих, в отличие от предыдущих торгов, нынче регулятор не участвовал в сессии своим арбитражом.
Дата: 26 декабря 2017 г. 17.25
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,75/27,85 UAH/USD (с утра – 27,82-85/27,92-93 UAH/USD, к полудню - 27,80/27,90 UAH/USD)
€ – 32,85/33,05 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,20 UAH/EUR, к полудню - 32,85/33,12 UAH/EUR)
RUB – 0,465/0,475 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к полудню - 0,465/0,475 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое поначалу не нуждалось в поддержке. Несколько позже, с падением волатильности и ростом клиентских оферов, дилеры инициировали постепенное снижение действующих цен.
К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалось «ползучее» снижение действующих цен, подталкиваемых вниз клиентскими оферами и дисконтами дилеров, небезуспешно пытавшихся сохранить текущую сбалансированность спроса и предложения.
По итогам дня равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что и стало главной причиной «хорошей» итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».
Дата: 26 декабря 2017 г. 17.4
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 27,75/27,83 UAH/USD (с утра 27,83/27,90 UAH/USD, к полудню 27,83/27,85 UAH/USD)
€ 32,85/32,95 UAH/EUR (с утра 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню 32,85/32,95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря стартовали в пассивности потенциальных клиентов, которые никак не могли решиться на визит в киевские «обменки».
Наконец, еще до полудня «лед тронулся». Сделки констатировали относительное равновесие покупок и продаж, позволив местным дилера инициировать сужение маржи.
К полудню столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,83/27,85 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR.
После полудня на столичном наличном рынке клиенты начали «нести» валюту более активно, заставляя местных дилеров снижать действующие цены, небезуспешно пытаясь сохранить действующий баланс спрос/предложение.
К финишу торгов баланс спроса и предложения на столичном рынке удалось сохранить, что, собственно, и стало основным источником приличной итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».
Дата: 26 декабря 2017 г. 17.20
Рынок Запорожья, опт:
$ - 29,78/27,90 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,85/27,95 UAH/USD)
€ – 32,90/33,10 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,20 UAH/EUR, к полудню - 32,90/33,20 UAH/EUR)
RUB – 0,472/0,477 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,477 UAH/RUB, к полудню 0,472/0,477 UAH/RUB).
В Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях в условиях равновесия покупок и продаж.
К полудню на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении баланса спрос/предложение.
На моменте в городе действуют цены: 27,85/27,95 UAH/USD, евро - 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья несколько активизировались клиентские предложения валюты, вызвав коррекцию действующих цен в рамках сохранения равновесия покупок и продаж.
Благодаря этому равновесию, итоговая ликвидность вторничной сессии в Запорожье заслужила «четверку с плюсом», констатировав некоторое улучшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 26 декабря 2017 г. после 16.30 Киева
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,75/27,90 UAH/USD (с утра - 27,86/28,00 UAH/USD, к обеду - 27,82/27,97 UAH/USD)
€ – 32,85/33,10 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,15 UAH/EUR, к обеду - 32,90/33,15 UAH/EUR)
RUB 0,470/0,475 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,476 UAH/RUB, к обеду - 0,470/0,476 UAH/RUB)
US
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:39
Re: Валютный рынок в контексте
О, интересные мысли, если так то не стоит брать. На чем вынгуете? Гройсмана я читал )
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Вів 26 гру, 2017 18:23
Добрый вечер. После напряженного торгового дня можно и подкрепиться, пользуясь для этого самым лучшим
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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