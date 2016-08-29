Додано: Вів 26 гру, 2017 22:33

a_studio11



А какие на то причины ? Аж до 29?





Интересно, а какие причины для заложенного в бюджет курса 29,3.

Я понимаю, что даже гройсман сказал, что это шутка.Но вроде не 1 апреля.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.