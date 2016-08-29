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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 гру, 2017 22:13
Re: Валютный рынок в контексте
Паяю я, значит, гирлянду из светодиодов на маленькую ёлочку и тут, по радио Мелодия, в разделе новостей, говорят, мол, что правительство просит не обращать внимания на рост курса доллара, не стоит срочно бежать и покупать его, мол, всё это сезонный фактор. Так никто и не сомневается, что это сезонный фактор. А вот призыв не покупать валюту звучит двояко, трояко, четверяко Каждый делает выводы из этой фразы сам.
Додано: Вів 26 гру, 2017 22:23
prodigy
Конечно не качнут ....
Минфин докапитализировал ПриватБанк на 16 млрд гривен
Додано: Вів 26 гру, 2017 22:27
Re: Валютный рынок в контексте
И что это означает ? Дефицит гривны ?
Додано: Вів 26 гру, 2017 22:33
a_studio11
А какие на то причины ? Аж до 29?
Интересно, а какие причины для заложенного в бюджет курса 29,3.
Я понимаю, что даже гройсман сказал, что это шутка.Но вроде не 1 апреля.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 26 гру, 2017 22:34
По косвенным оценкам (из цифр на душу населения и 1.4 млн харьковчан) работников полиции 5000, медиков 10000, школьных учителей 15000, госслужащих и должностных лиц 10000 (возможно, меньше, они концентрируются в Киеве). Есть точная цифра по студентам - 180 тыс. Сколько преподавателей вузов - не нашел, но учитывая число вузов и студентов - тысяч 10. Военных на всю Украину 250 тыс (больше по закону нельзя), ну и тысяч 100 служащих, сколько в Харькове - непонятно. С пенсионерами понятно - примерно каждый третий (многие продолжают работать, в основном в бюджетных конторах).
Кто еще подлежит ликвидации?
Додано: Вів 26 гру, 2017 22:56
Есть в Одессе такой известный бизнесмен-анархист Черный.
Как-то его избрали мэром небольшого города Арциз в Одесской области, это было в 1998 году.
Когда он вступил на должность, посмотрел штатный состав, и сразу уволил 90 процентов госслужащих, оставив четырех сотрудников аппарата горсовета. И так успешно проработал мэром аж четыре года с 4 сотрудниками мэрии вместо 40.
Кажется странным, а ведь действительно сократил и проработал четыре года.
Плюс можно приватизировать 90 процентов госпредприятий с тысячами госслужащих в них.
Количество ВУЗов тоже подлежит сокращению, из-за демографической ямы есть десятки ВУЗов, в которых поступление практически без конкурса, а то и просто не могут набрать необходимого числа студентов.
Додано: Вів 26 гру, 2017 22:57
Додано: Вів 26 гру, 2017 23:16
практика 2-3 года? но у нас страна чудес...бывают сдвиги по фазе и по времени
кстати, у вас люди плохо знают новые названия улиц
я стоял на углу Евгена Котляра/Полтавский шлях и спросил человек 5-6 и все сказали, что не знают такую улицу, хотя это и была улица Евгена Котляра,4
а в целом город понравился...люди добрее, девушки по красоте нашим не уступят
Слава Героям
Додано: Вів 26 гру, 2017 23:22
Да нет, практика значительно более длительная, ещё из эпохи "папять" и "павосемь".
Насчёт названий улиц, Вы правы. В результате этих переименований я себя порой чувствую как в чужом городе. Когда называют адрес, часто приходится искать в инете, где это.
В частности, ул. Евгена Котляра в упор не знаю.
P.s. Уже посмотрел. Может, теперь запомню.
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