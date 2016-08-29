Есть в Одессе такой известный бизнесмен-анархист Черный. Как-то его избрали мэром небольшого города Арциз в Одесской области, это было в 1998 году. Когда он вступил на должность, посмотрел штатный состав, и сразу уволил 90 процентов госслужащих, оставив четырех сотрудников аппарата горсовета. И так успешно проработал мэром аж четыре года с 4 сотрудниками мэрии вместо 40.
Кажется странным, а ведь действительно сократил и проработал четыре года.
Плюс можно приватизировать 90 процентов госпредприятий с тысячами госслужащих в них. Количество ВУЗов тоже подлежит сокращению, из-за демографической ямы есть десятки ВУЗов, в которых поступление практически без конкурса, а то и просто не могут набрать необходимого числа студентов.
для такого села, как Арциз с его 15 тыс населения 40 человек явный перебор
в 1990г в ЧМП было 33,5 тыс плавсостава, и около 4 тыс "тыловых крыс", в наше время в крупных компаниях с флотом 250-300 судов персонал не более 300-320 чел. Украина еще продолжает быть совком. Приватизация провалились уже третий год подряд. Вернее, все ценное олигархи прибрали к рукам еще при Кучме. http://финбаланс.ком.юа/news/Uryad-skh ... ivatizatsi
он просто не правильно выразился, объем транзита рос.газа через Украину в 2017- 80,8 млрд (в 2016 было 82,2 млрд). Украина могла бы купить у РФ не более 5 млрд газа (больше нам не нужно в 2017) и цена покупки этого газа стоила бы в 2-3 раза меньше оплаты за транзит в 2017 http://gordonua.com/news/money/obem-tra ... 17723.html
он просто не правильно выразился, объем транзита рос.газа через Украину в 2017- 80,8 млрд (в 2016 было 82,2 млрд). Украина могла бы купить у РФ не более 5 млрд газа (больше нам не нужно в 2017) и цена покупки этого газа стоила бы в 2-3 раза меньше оплаты за транзит в 2017 http://gordonua.com/news/money/obem-tra ... 17723.html
Да я понимаю, что это просто неудачное высказывание. Но оно же даже не сказано, а написано в Фейсбуке! Надо все же аккуратнее. Я здесь на форуме стараюсь больше следить за своими словами, так форум не фейсбук, а я не директор НАК Нафтогаз.
ЛАД написав:Я здесь на форуме стараюсь больше следить за своими словами, так форум не фейсбук, а я не директор НАК Нафтогаз.
У него задача сложнее. Ему нужно было так назвать цену газа, чтобы ее не назвать. Не вполне однозначная формулировка на соседнюю тему, которая требует усилий для понимания, прекрасно отвлекает внимание от маленькой хитрости.
ЗЫ Надеюсь, речь идет не о розничном рынке Германии
Kabanchik написав:На 20 января выростем минимум до 32. Пока небольшое торможение ускорения, можно попробовать выиграть по-крупному и купить доллар сейчас.
Кудой? https://www.youtube.com/watch?v=3PnKAM4RNMg а)на 20 января курс НБУ минимум 32; б)на 20 января банки/обменки будут отдавать минимум 32; в)на 20 января банки/обменки будут брать минимум 32; г)и т.д. и т.п. P.S. Токо дату подправьте, ибо сей день - Сб
Starikan на истину не претендую, и такое конечно лучше с детальной сметой смотреть куда на что сколько тратится. На 1,4 млн населения из статистики госслужащих где то 15 тысяч. Уже давно компьютеры изобрели, что сильно так упростило административный труд, чиновников хватит и 1,5 тысячи. С силовиками неплохо бы со званиями разобраться сколько за последние десятилетия наплодили кабинетных начальников и так далее. Та и ранний выход на пенсию тех силовиков кто непосредственно на улице не работает продиктована боязнью урезать права этой касты. Образование самые популярные направления давно пора потихоньку пускать под самообеспечение на коммерческую основу, с отменой бюджетников государство могло бы предложить предоставлять кредит на 10 лет на обучение под символический 1% годовых только в украинских вузах и только в ощадбанке.