Додано: Сер 27 гру, 2017 01:09

Starikan на истину не претендую, и такое конечно лучше с детальной сметой смотреть куда на что сколько тратится. На 1,4 млн населения из статистики госслужащих где то 15 тысяч. Уже давно компьютеры изобрели, что сильно так упростило административный труд, чиновников хватит и 1,5 тысячи. С силовиками неплохо бы со званиями разобраться сколько за последние десятилетия наплодили кабинетных начальников и так далее. Та и ранний выход на пенсию тех силовиков кто непосредственно на улице не работает продиктована боязнью урезать права этой касты. Образование самые популярные направления давно пора потихоньку пускать под самообеспечение на коммерческую основу, с отменой бюджетников государство могло бы предложить предоставлять кредит на 10 лет на обучение под символический 1% годовых только в украинских вузах и только в ощадбанке.

ДС мне друг, но истина дороже