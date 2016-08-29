Додано: Сер 27 гру, 2017 17:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,63 коп., на торгах среды понизился на 0,39 коп., оказавшись на уровне 27,9485 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,83/27,87 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.05, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,90/27,93 UAH/USD, где оставался до 10.55 Киева, возобновив рост и отметившись на цифре

27,95/27,97 UAH/USD.

Новая пауза в росте сохраняла цену «американца» на этой отметке до 11.45, когда продажи доллара экспортерами понизили цену последнего до 27,93/27,95 UAH/USD.

С 12.36 новая попытка роста подняла цену «американца» на межбанке до 27,95/27,96, а на обеденный перерыв межбанк ушел около 12.50 на более высоких уровнях - 27,96/27,97 UAH/USD.



После обеда, с 14.00 единичные покупки СКВ на пустеющем рынке приподняли цену доллара до 27,96/27,99 UAH/USD, где «американец» оставался по сути до самого завершения предпоследней в 2017 году сессии.



На цифре 27,96/27,99 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 26 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9485 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,79% с 27,1909 UAH/USD до 27,9485 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 27 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,25/12,75% годовых (после 12.15 Киева - 11,50/13,17% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, импортеры были более активными в покупках, закрывая свои контракты 2017 года.



Во-вторых, рост курса СКВ в дебюте сессии воодушевил экспортеров, которые появились на рынке лишь после касания курсом доллара локального максимума.



В-третьих, в стране продолжаются предновогодние субвенции, накачивая рынок страны гривневой ликвидностью, часть из которой, освободив экспортеров от «необязательных» продаж СКВ ради нацвалюты, «технически» нарушила баланс спрос/предложение на межбанке.



Интересно отметить, что, несмотря на вышеупомянутые субвенции, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно просели с уровня 55 829,2 млн. грн. к отметке 53 704,5 млн. грн. Мы не исключаем, гривневые «подарочки под елочку» могли идти транзитом на межбанк или на выплату премий сотрудникам компаний.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 декабря заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке импортеры давали «последнюю гастроль», приобретая выросшее предложение обязательной части экспортной выручки, отложенной с понедельника.



Во-вторых, нынче предпоследняя сессия в 2017 года, и все участники межбанка закрывали год, не откладывая это на четверг.



В-третьих, относительная сбалансированность покупок и продаж доллара (символическое, на 0,39 коп. подорожание СКВ говорит об этом) также внесла свою лепту в общий рост ликвидности торгов.



Дата: 27 декабря 2017 г. 17.33



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,85/27,95 UAH/USD (с утра – 27,73/27,83 UAH/USD, к полудню - 27,78/27,87 UAH/USD)

€ – 32,95/33,25 UAH/EUR (с утра – 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню - 32,90/33,15 UAH/EUR)

RUB – 0,465/0,475 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к полудню - 0,465/0,475 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое поначалу не нуждалось в поддержке. Несколько позже, с ростом курса безналичного доллара, который заметили потенциальные клиенты, активизировав свои покупки, цену «американца» пришлось приподнять, отвечая на спрос и для сохранения баланса спроса и предложения.



После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалось «ползучее» снижение действующих цен, подталкиваемых вниз клиентскими оферами и дисконтами дилеров, небезуспешно пытавшихся сохранить текущую сбалансированность спроса и предложения.



По итогам дня равновесие покупок и продаж сохранить не удалось – спроса оказалось больше. Но этот итоговый дисбаланс был компенсирован выросшей торговой активностью, что и стало главной причиной «хорошей» итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».



Дата: 27 декабря 2017 г. 17.04

Рынок наличных Киева



Мелкий опт («неформал»)



$ 27,75/27,85 UAH/USD (с утра 27,83/27,90 UAH/USD, к полудню 27,83/27,85 UAH/USD)

€ 32,90/33,95 UAH/EUR (с утра 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню 32,85/32,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 декабря стартовали довольно рано в условиях сбалансированности покупок и продаж в паре доллар-гривня.



До полудня сделки констатировали относительное равновесие покупок и продаж, однако «зеленое» ралли межбанка вызвало рост клиентских покупок «американца», что, в свою очередь, стало основной причиной полуденного роста цен до 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR. На 12.10 на рынке столицы сохранилось равновесие покупок и продаж.



После полудня на столичном наличном рынке клиенты свернули валютообменные проекты, ограничиваясь лишь розничными объемами. В немалой степени падению торговой активности способствовал рост дорожных пробок на улицах столицы.



По итогам среды относительная сбалансированность спроса и предложения сохранилась, обеспечив «хорошую» итоговую ликвидность, аккурат, на «четверку», как и накануне.



Дата: 27 декабря 2017 г. 17.26

Рынок Запорожья, опт:



$ - 29,82/27,90 UAH/USD (с утра - 27,75/27,85 UAH/USD, к полудню - 27,80/27,90 UAH/USD)

€ – 33,90/33,20 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,10 UAH/EUR, к полудню - 32,95/33,15 UAH/EUR)

RUB – 0,471/0,477 UAH/RUB (с утра - 0,472/0,478 UAH/RUB, к полудню 0,472/0,477 UAH/RUB).



В Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в долларовом сегменте в условиях в условиях доминирования оптового клиентского «приноса».



К полудню на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен (27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,95/33,15 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB). Очевидно, из-за этого роста на местном рынке возникла пауза в работе, сменившая утреннее доминирование клиентского «приноса».



После обеда на рынке Запорожья несколько активизировались клиентские покупки валюты, вызвав пролонгацию роста цен и сформировав незначительный итоговый «перекос» рынка в сторону спроса.



Не исключено, что вышеупомянутая полуденная пауза в работе и финишный дисбаланс спроса и предложения способствовали снижению итоговой ликвидности, заслужившей от дилеров Запорожья «четверку с минусом», констатировав ухудшение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.



Дата: 27 декабря 2017 г. после 17.05 Киева



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,80/28,00 UAH/USD (с утра - 27,75/27,88 UAH/USD, к обеду - 27,83/28,00 UAH/USD)

€ – 32,85/33,20 UAH/EUR (с утра – 32,85/33,10 UAH/EUR, к обеду - 32,85/33,10 UAH/EUR)

RUB 0,470/0,478 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,475 UAH/RUB, к обеду - 0,470/0,478 UAH/RUB)



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