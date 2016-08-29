Додано: Сер 27 гру, 2017 21:05

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,63 коп., на торгах среды понизился на 0,39 коп., оказавшись на уровне 27,9485 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 27 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,83/27,87 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.05, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,90/27,93 UAH/USD, где оставался до 10.55 Киева, возобновив рост и отметившись на цифре

27,95/27,97 UAH/USD.

Новая пауза в росте сохраняла цену «американца» на этой отметке до 11.45, когда продажи доллара экспортерами понизили цену последнего до 27,93/27,95 UAH/USD.

С 12.36 новая попытка роста подняла цену «американца» на МЕЖБАНКЕ до 27,95/27,96, а на обеденный перерыв межбанк ушел около 12.50 на более высоких уровнях - 27,96/27,97 UAH/USD.



После обеда, с 14.00 единичные покупки СКВ на пустеющем рынке приподняли цену доллара до 27,96/27,99 UAH/USD, где «американец» оставался по сути до самого завершения предпоследней в 2017 году сессии.



На цифре 27,96/27,99 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 27 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9485 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 2,79% с 27,1909 UAH/USD до 27,9485 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 27 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,25/12,75% годовых (после 12.15 Киева - 11,50/13,17% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, импортеры были более активными в покупках, закрывая свои контракты 2017 года.



Во-вторых, рост курса СКВ в дебюте сессии воодушевил экспортеров, которые появились на рынке лишь после касания курсом доллара локального максимума.



В-третьих, в стране продолжаются предновогодние субвенции, накачивая рынок страны гривневой ликвидностью, часть из которой, освободив экспортеров от «необязательных» продаж СКВ ради нацвалюты, «технически» нарушила баланс спрос/предложение на межбанке.



Интересно отметить, что, несмотря на вышеупомянутые субвенции, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно просели с уровня 55 829,2 млн. грн. к отметке 53 704,5 млн. грн. Мы не исключаем, гривневые «подарочки под елочку» могли идти транзитом на межбанк или на выплату премий сотрудникам компаний.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 27 декабря заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке импортеры давали «последнюю гастроль», приобретая выросшее предложение обязательной части экспортной выручки, отложенной с понедельника.



Во-вторых, нынче предпоследняя сессия в 2017 года, и все участники межбанка закрывали год, не откладывая это на четверг.



В-третьих, относительная сбалансированность покупок и продаж доллара (символическое, на 0,39 коп. подорожание СКВ говорит об этом) также внесла свою лепту в общий рост ликвидности торгов.











Торги 27 декабря на «неформальном» наличном рынке во всех без исключения системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Достаточно сдержанный и «низкий» старт, который, сопровождался изначальным равновесием покупок и продаж, уже к полудню продемонстрировал заметное подорожание в наличной паре доллар-гривня к которой присоединился и наличный евро. Полагаю, основными драйверами рост стали активизировавшие не без участия «бычьих» сводок с торгов валютного межбанка клиенты, которых «поддержали» ценовые «ревизии» дилеров наличного рынка, пытавшихся опережающим ростом действующих цен догнать настроения рынка и обеспечить равновесие покупок и продаж.



В отличие от предыдущей сессии, констатировавшей всеобщую сбалансированность спроса и предложения, нынче дилеры рынков большинства вышеперечисленных населенных пунктов были вынуждены рапортовать об итоговом преобладании клиентского спроса. Отчасти этот дисбаланс, как, например, в Запорожье, стоил местному рынку потерь в итоговой ликвидности.



Полагаю, нелишне упомянуть один значимый для понимания движущих сил на наличном рынке «нюанс». Как мы указали выше, по итогам среды средневзвешенный курс безналичного доллара на валютном межбанке получил символическую по нынешним временам прибавку: 0,39 коп. При этот на доступных обывателю интернет-порталах «светились» запредельные цены «зеленого» безнала 27,96/27,99 UAH/USD. Не понимая, что это лишь вершина межбанковского айсберга, потенциальные клиенты наличного рынка запаниковали, резко ограничив «принос» и активизировав покупки СКВ, поднимая ее цены и перекашивая рынок.



Самое забавное, что наблюдая за низколиквидной коррекцией безналичного «американца» во вторник (сессия завершилась уровнями 27,83/27,87 UAH/USD) те же обыватели торопились «сдавать валюту», опасаясь потерь на курсе.



Впрочем, как «принос» наличной СКВ, так и ее приобретение – дело добровольное.



Меж тем, в течение среды биды наличного «неформального» доллара прибавили 5,0-12,0 коп. (в росте лидировал рынок Днепра), позиция «предложение» «потяжелела» на 5,0-12,0 коп. (снова в лидерах была «наличка» Днепра).



По сравнению с закрытием предыдущей сессии биды наличного «неформального» доллара выросли на 4,0-10,0 коп. (снова в лидерах был Днепр), офера стали выше на 3,0-10,0 коп. (лидировали Днепр и Харьков).



Еще раз напомним, что значительная часть рынков вышеперечисленных населенных пунктов была вынуждена констатировать итоговое преобладание клиентского спроса в паре доллар-гривня, но лишь валютчики Запорожья связывают этот «перекос» и традиционную «полуденную паузу» в работе с потерями в оборотах.

Остальные дилеры «неформального» наличного рынка рапортовали о сохранении итоговой ликвидности на приличном уровне, как и накануне.

Не исключено, что означенные «перекосы» были компенсированы выросшей торговой активностью «напуганных межбанком» клиентов.



Впрочем, по порядку.



Торги 27 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD, евро - 32,95/33,25 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.



На протяжении первой половины среды в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, сопровождаясь достаточно заметным ростом цен, в котором приняли участие «зеленые быки» межбанка и поднимавшие курсы дилеры, пытавшиеся «догнать» настроения рынка и обеспечить равновесие покупок и продаж.



Благодаря этим драйверам к полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены доллара немного выросли стараниями ставшими более активными клиентских покупок 27,78/27,87 UAH/USD, евро - 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На 12.10 в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



После обеда из-за пролонгации роста цен валютного межбанка, которые всерьез испугали клиентов розничного сегмента рынка Днепра, «принос» СКВ заметно упал на фоне сохранения агрессивных покупок «американца».



Попытки дилеров сегмента выровнять рынок посредством роста цен не увенчались успехом – по итогам дня здесь сохранилось преобладание клиентского спроса. Впрочем, этот «перекос» не повредил итоговую ликвидность, заслужившую от «неформалов» днепровской розницы «четверку с плюсом», повторив показатели предыдущей сессии.



В течение 27 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 12,0 коп., офера стали «тяжелее на столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 26 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,85/27,95 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 27-го работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который оптовики были вынуждены поддерживать заметным ростом действующих цен. В частности, уже к полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара выросли стараниями появившихся клиентских покупок до 27,78/27,87 UAH/USD, евро - 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB.



После обеда при участии «пугающих» котировок безналичного доллара клиентские офера оптовых партий «зелени» пошли на убыль на фоне сохранения достаточно агрессивных покупок СКВ.

Агрессивность покупателей и пассивность клиентов, «урезавших» «принос» «неформалам» днепровского опта не удалось компенсировать пролонгацией повышения действующих цен – по итогам дня в сегменте сохранилось преобладание спроса, но этот «перекос» не нанес урона оборотам, оставшимся на уровне предыдущей сессии, заслужив «твердую четверку».



На протяжении среды биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили по 12,0 коп.



По сравнению с закрытием 26 декабря обе позиции наличного оптового доллара в Днепре выросли на 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 декабря уровнями 32,95/33,25 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятнадцатикопеечное повышение бидов на фоне аналогичной «прибавки» оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера стали выше на 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 27 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдался нарастающий клиентский спрос, сопровождаемый очевидными проблемами с приносом, несвойственными для этого предновогоднего времени, пытаясь ценовым регулированием выровнять рынок.



Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего «генерального» направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар.



Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом повысили в течение дня обе позиции наличного евро.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1878 к отметке $1,1892, констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 14 пунктов.



Думаю, наши валютчики учли этот «привес» потерю, добавив к ней внутридневное повышение в наличной паре доллар-гривня. При этом, полагаю, они в значительной степени «впечатлились» касанием парой евро-доллар около 17.00 Киева отметки $1,1908, претендующей на «звание» очередного шипа.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 27 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1860, пара евро-доллар до 06.30 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры,



Инициировав с этого часа ралли, которое, проходя в условиях многочисленных провалов и отскоком (как, собственно, и полагается по «технологии» «курсовой пилы»), привело главную валютную пару около 17.00 Киева ко внутридневному максимуму ($1,1908), краткость времени пребывания на котором дает нам основание считать его уже порядком приевшимся шипом. Попытка повторить успех около 17.55 не увенчалась успехом, прикоснувшись к $1,1904, пара евро-доллар стремительно обвалилась в локальную «яму» ($1,1888) около 18.05 Киева.



Выбравшись из этой «ямы», пара евро-доллар консолидировалась в довольно узком диапазоне ($1,1897-1,1902), который не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США умеренно снижается в паре с евро в ходе торгов в среду, инвесторы ждут статданных по экономике США.

Курс евро к доллару поднялся к 14.20 Киева до $1,1895 по сравнению с $1,1858 на закрытие предыдущей сессии.



Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥113,25 по сравнению с ¥113,23 накануне.



Курс евро к иене вырос до ¥134,71 против ¥134,28 на закрытие рынка 26 декабря.



Эксперты отмечают низкую активность торгов на валютном рынке, которая, скорее всего, сохранится до Нового года.

В 17.00 Киева исследовательская компания Conference Board обнародует значение индекса доверия потребителей к экономике США в декабре. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозируют снижение индикатора до 127,5 пункта со 129,5 пункта в ноябре.



Кроме того, инвесторы оценивают возможные последствия налоговой реформы в США.



Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о внесении в Налоговый кодекс изменений, которые он назвал крупнейшими в истории страны. Предполагается, что уменьшение налогового бремени позволит компаниям увеличить инвестиции и зарплаты, что поддержит экономику страны и курс нацвалюты.

Эксперты также ожидают, что единовременное снижение ставки налога на репатриацию средств американских компаний из-за рубежа вызовет приток средств и послужит стимулом для доллара в первом квартале 2018 года.



Курс доллара США снижается против евро, фунта, «канадца», металлов в ходе торгов в среду, в то время как инвесторы ждут новые данные по экономике США. Эксперты отмечают сохранение низкой активности торгов на валютном рынке, которая, скорее всего, сохранится до Нового года. Торги в новом году стартуют традиционно 02 января.



Ожидалось, что в 17.00 Киева исследовательская компания Conference Board опубликует значение индекса потребительского доверия за декабрь. Экономисты прогнозируют снижение индикатора до 127,5 пункта со 129,5 пункта в ноябре. Инвесторы также пытаются оценить возможные последствия налоговой реформы в США.



Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о внесении в Налоговый кодекс изменений, которые он назвал крупнейшими в истории страны. Уменьшение налогового бремени позволит компаниям увеличить инвестиции и зарплаты, что поддержит экономику страны и курс валюты. Экономисты подсчитали, что единовременное снижение ставки налога на репатриацию средств американских компаний из-за рубежа вызовет приток средств и послужит стимулом для доллара в первом квартале 2018 года. Ралли цен на сырье способствует росту спроса на валюты стран, ориентированных на экспорт сырьевых товаров.



По состоянию на 16.50 Киева курс евро к доллару рос до $1,1899 за евро против $1,1858 на предыдущих торгах.



К иене курс доллара падает на 3 пункта до ¥113.20 за доллар.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0.26%, до 93,02 пункта.



Цены на медь подхватили эстафетную палочку от нефти, поднимаясь до максимума за три с половиной года. Помогли и новости о приостановке производства крупнейшей в Китае металлургической компании Jiangxi Copper Co на неделю. Власти обязали ее применить меры против загрязнения окружающей среды. Цена тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла сегодня на 0.8%, до $7179,75 за тонну. Это спровоцировало усиление спроса на «товарные» валюты - канадский и австралийский доллар.



Канадская валюта выросла до 1,2630 за доллар США, австралийская - до $0,7770 доллара США.



Заметим, что в среду происходит очень мало событий для того, чтобы дать реальный толчок каким-либо ценам.



Курс доллара США в среду снижается до минимума за 3 недели против корзины валют, трейдеры ставят на то, что центральные банки начнут сокращать денежное стимулирование в 2018 г. из-за более высокого мирового экономического роста.

Ралли в ценах сырьевых товаров, возглавляемое нефтью и медью, поддержало роста австралийского и канадского долларов.



Индекс доллара USDX снизился в среду на 0,3% до 93,00 пунктов, минимального уровня с 1 декабря, в условиях низкого объёма торговли между праздниками.

С начала года индекс доллара снизился на 9,0% - это наиболее значительное годовое снижение с 2003 г., когда он снизился на 14,7%.



Напротив, евро может показать наилучший год против доллара США с 2003 г. Евро вырос в среду до $1,1904, максимума за три недели.



Доллар снижается против йены второй год подряд. В среду он остаtтся без изменений на ¥113,32.



27 декабря было мало движущих факторов для валютного рынка, после того как принятие на прошлой неделе законопроекта о налоговой реформе в США, которые стало самым большим изменением за 30 лет, не помогло дальнейшему укреплению доллара.



Трейдеры сместили фокус внимания на политику центральных банков. Банк Японии может, по крайней мере, начать делать намеки на ужесточение денежной политики, что может привести к дальнейшему снижения доллара против йены.

Цены на нефть выросли во вторник до максимума за два с половиной года после новостей о взрыве на нефтепроводе в Ливии. Цены на нефть в среду достигли максимума за три с половиной года.



Это привело к росту спроса на валюты сырьевых экспортёров — канадский доллар достиг уровня 1,2627, максимума за три недели.

Австралийский доллар вырос на 0,6% до $0,7776 — максимального уровня за два месяца.



Итак, на тонком предновогоднем рынке, как мы и предположили, продолжается пока рост пары евро-доллар, которая достигала отметки $1,1910.



Тем самым пара обновила максимум от 20 декабря. Учитывая, что ровно никаких новостных поводов для этого роста не было, подтверждается наша версия об абсолютно спекулятивной природе этого роста, который, предположительно, направлен на сбор стопов выше максимумов на $1,1960.



Хотя в 17.00 Киева были опубликованы некоторые данные по экономике США, никакого воздействия на цену они не оказали, отметка $1,19 была уже показана к этому моменту.



Индекс потребительского доверия США за декабрь упал с 129,5 до 122,1 (прогноз 128), зато изменение количества домов, находящихся в процессе продажи в США в ноябре показало рост на 0,2% против прогноза -0,5%.



Локальная слабость доллара также может быть связана с тем, что все пункты нового налогового плана (Трамп подписал его еще в прошлую пятницу), включая льготы по налогам и репатриации капитала, начнут действовать с 2018 года, соответственно, возврат капитала в США будет иметь смысл производить именно после наступления нового года.



Это особенно актуально в свете того, что ставки в США намного выше, и если какой-то спекулятивный капитал ранее оседал в Европе или европейских оффшорах типа Кипра, то теперь его имеет смысл репатриировать, поскольку хранить деньги в евро просто невыгодно по сравнению с долларами.



Повторимся, локально ситуация остается полностью спекулятивной, на паре евро-доллар в любой момент может состояться «шортовый вынос», который закончится быстрым обвалом обратно, зеркально подобный тому, что произошел 03 января 2017 года.



Вероятно, и на нефти сейчас также происходит такой же «шортовый вынос» на тонком рынке (рост до $67 за баррель) спровоцированный новостями о взрыве нефтепровода в Ливии и задержке введения в эксплуатацию после ремонта нефтепровода Forties в Северном Море до первых дней нового года. Так что полагаем, что перегретая нефть рухнет обратно, как только эти, явно временные, неполадки, будут устранены, и «черное золото» снова начнет падать.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,95/33,25 UAH/EUR, констатировав при этом пятнадцатикопеечное повышение бидов на фоне аналогичной «прибавки» оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 27 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия вторника спросу и прибавившему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 декабря по спросу и по предложению не изменились.



Предновогодний валютный межбанк перешел в режим курсовых миникачелей, откатившись по паре доллар-гривня во вторник на 0,63 коп. и попытавшись отвоевать эту потерю на торгах среды. Рынок из-за сворачивания бизнесовой и внешнеторговой активности остается тонким, провоцируя «непоседливость» безналичного доллара.



Столь же «легкий на подъем» наличный рынок моментально отреагировал на дополуденное «зеленое» ралли межбанка, приподняв действующие цены «американца».



Мы почти уверены, что выросшее в четверг предложение обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки вернет на межбанк «зеленых медведей», которые, как и нынешние «быки» вряд ли будут отличаться особым фанатизмом.



Натурально, наличный рынок станет послушно следовать за настроениями валютного межбанка, сводки с которого продолжают формировать текущее поведение потенциальных клиентов наличного рынка.



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