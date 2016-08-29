edvardd
Та Да .
Такое впечатление , что робота на праздники поставили, на пару.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:42
edvardd
Та Да .
Такое впечатление , что робота на праздники поставили, на пару.
Додано: Чет 28 гру, 2017 19:20
Re: Валютный рынок в контексте
Про паритет еаро/$ к концу 2017 от ДС скоро уже год как читаю... только на табло ближе к 1,20...
Додано: Чет 28 гру, 2017 19:23
Додано: Чет 28 гру, 2017 19:26
Додано: Чет 28 гру, 2017 19:31
pirat-d
Здравствуйте .
Вот я думаю , что бывает ситуации когда не всегда можно , даже по графикам , предугадать события , так как есть дополнительная составляющая ,которая вполне может повлиять на соотношение пары.
Никого винить не в чем не следует .
Следует принимать самостоятельные решения .
Додано: Чет 28 гру, 2017 19:32
Вы невнимательны, паритет "перенесли" на I квартал следующего года. На днях ДС уже отвечал на очередной упрек очередного "невнимательного".
Процесс мог бы катализироваться, если бы не сложности с "катализатором" известной марки известного года урожая. Проблемы с качеством продукта.
US
Додано: Чет 28 гру, 2017 19:41
Спасибо. Приходится констатировать расхождение реальности с ожиданиями. Однако радикального пересмотра прогноза не стану делать. Хотя есть "хулиганские" мысли, что стоит лишь изменить прогноз, как начнут реализовываться прежние ожидания.
Подождем, не будем уподобляться флюгеру.
US
Додано: Чет 28 гру, 2017 19:48
Здраствуйте.
А никто и не винит. Или Вы думаете я сильно расстроился что ДС не угадал по евро?) еще раз говорю, что посты ДС это не истина на 100% , это лишь мнение из многих мнений и не всегда верное. Решения принимаются по совокупности гораздо большего количество факторов, чем мнение на форуме.
Додано: Чет 28 гру, 2017 19:48
дядя Caша
А я жду разворота , чтобы перескочить в доллар.
Если не получиться, врать не буду , напишу ...
Если получиться ...не напишу , чтобы понтоватся.
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