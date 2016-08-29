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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3790379137923793

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 612
1. Нет сбережений в валюте
11%
69
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
391
Всього голосів : 612
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:42

edvardd
Та Да .
Такое впечатление , что робота на праздники поставили, на пару.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:20

Re: Валютный рынок в контексте

Про паритет еаро/$ к концу 2017 от ДС скоро уже год как читаю... только на табло ближе к 1,20...
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:23

  pirat-d написав:Про паритет еаро/$ к концу 2017 от ДС скоро уже год как читаю... только на табло ближе к 1,20...

можно дать свой прогноз, а мы потом припомним...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:26

  edvardd написав:
  pirat-d написав:Про паритет еаро/$ к концу 2017 от ДС скоро уже год как читаю... только на табло ближе к 1,20...

можно дать свой прогноз, а мы потом припомним...

Я констатировал факт, что такой прогноз был дан, но он не оправдался. Т.е не всегда ДС истина последней инстанции.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:31

pirat-d
Здравствуйте .
Вот я думаю , что бывает ситуации когда не всегда можно , даже по графикам , предугадать события , так как есть дополнительная составляющая ,которая вполне может повлиять на соотношение пары.
Никого винить не в чем не следует .
Следует принимать самостоятельные решения .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:32

  pirat-d написав:Про паритет еаро/$ к концу 2017 от ДС скоро уже год как читаю... только на табло ближе к 1,20...


Вы невнимательны, паритет "перенесли" на I квартал следующего года. На днях ДС уже отвечал на очередной упрек очередного "невнимательного".
Процесс мог бы катализироваться, если бы не сложности с "катализатором" известной марки известного года урожая. Проблемы с качеством продукта.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:41

  холява написав:pirat-d
Здравствуйте .
Вот я думаю , что бывает ситуации когда не всегда можно , даже по графикам , предугадать события , так как есть дополнительная составляющая ,которая вполне может повлиять на соотношение пары.
Никого винить не в чем не следует .
Следует принимать самостоятельные решения .


Спасибо. Приходится констатировать расхождение реальности с ожиданиями. Однако радикального пересмотра прогноза не стану делать. Хотя есть "хулиганские" мысли, что стоит лишь изменить прогноз, как начнут реализовываться прежние ожидания.
Подождем, не будем уподобляться флюгеру.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:48

  холява написав:pirat-d
Здравствуйте .
Вот я думаю , что бывает ситуации когда не всегда можно , даже по графикам , предугадать события , так как есть дополнительная составляющая ,которая вполне может повлиять на соотношение пары.
Никого винить не в чем не следует .
Следует принимать самостоятельные решения .

Здраствуйте.
А никто и не винит. Или Вы думаете я сильно расстроился что ДС не угадал по евро?) еще раз говорю, что посты ДС это не истина на 100% , это лишь мнение из многих мнений и не всегда верное. Решения принимаются по совокупности гораздо большего количество факторов, чем мнение на форуме.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:48

дядя Caша
А я жду разворота , чтобы перескочить в доллар.
Если не получиться, врать не буду , напишу ...
Если получиться ...не напишу , чтобы понтоватся.
холява
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  #<1 ... 3790379137923793
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