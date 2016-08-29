RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3796379737983799>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 613
1. Нет сбережений в валюте
11%
69
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:45

Vitalych-new столица без приема. нет гривны
chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 30.01.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:08

  Vitalych-new написав:
  zorka написав:80/20
все. всех с праздниками !


ничаво себе.......
в Киеве опт принимает по 28,15-28,17

Принимает?)) :D :D :D Посмотрите внимательнее на спред, в нем ключ к разгадке ситуации :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3084
З нами з: 13.06.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:52

Дата: 29 декабря 2017 г. 16.55

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,10-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,00/26,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,20 UAH/USD)
€ – 33,40/33,70 UAH/EUR (с утра – 33,05/33,35 UAH/EUR, к полудню - 33,10/33,40 UAH/EUR)
RUB – 0,470/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,473/0,485 UAH/RUB, к полудню - 0,473/0,485 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях невысокой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое из-за нарастающего клиентского спроса нуждалось в поддержке.

Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями клиентских покупок - 28,05/28,20 UAH/USD, евро - 33,35/33,70 UAH/EUR, рубль 0,473/0,485 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.

После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, сохранив баланс до самого финиша сессии. Это равновесие обеспечило приличное состояние итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировав незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.


Дата: 29 декабря 2017 г. 16.37
Рынок наличных Киева

Мелкий опт («неформал»)

$ 28,10/28,30 UAH/USD (с утра 27,95-28,00/26,10-15 UAH/USD, к полудню 28,02/28,10 UAH/USD)
€ 33,30/33,50 UAH/EUR (с утра 33,15/33,45 UAH/EUR, к полудню 33,25/33,45 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладании спроса.

К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.

После обеда на столичном наличном рынке появились «несистемные» (нерегулярные) клиенты, которые своими покупками немного перекосили местный рынок в сторону спроса, одновременно вынудив здешних дилеров приподнять действующие цены.

По итогам пятницы относительная сбалансированность рынка при незначительном преобладании спроса. Ликвидность осталась на «хорошем» уровне, заслужив «четверку», как и на предыдущей сессии.

Дата: 29 декабря 2017 г. 16.42
Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,12/28,25 UAH/USD (с утра - 27,90/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,15 UAH/USD)
€ – 33,25/33,60 UAH/EUR (с утра – 33,10/33,45 UAH/EUR, к полудню - 33,25/33,60 UAH/EUR)
RUB – 0,474/0,482 UAH/RUB (с утра - 0,473/0,479 UAH/RUB, к полудню 0,473/0,480 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях относительного равновесия оптовых покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского «приноса».

К полудню, по состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (28,00/28,15 UAH/USD, евро - 33,25/33,60 UAH/EUR, рубль 0,473/0,480 UAH/RUB). К подобному действию местных валютчиков сподвигли некоторые перемены в настроениях: незначительное преобладание клиентского «приноса» при относительной сбалансированности утреннего рынка к полудню сменилось небольшим доминированием спроса.

После обеда на рынке Запорожья сохранившиеся клиентские покупки валюты обеспечили итоговый незначительный «перекос» рынка в сторону спроса.

В отличие от предыдущей сессии, этот финишный незначительный дисбаланс спроса и предложения не смог повредить итоговую ликвидность, которая немного выросла, заслужив «твердую четверку» и улучшила показатели предыдущей сессии.

Дата: 29 декабря 2017 г. после 16.35 Киева

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,05/28,25 UAH/USD (с утра - 27,90/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,25 UAH/USD)
€ – 33,25/33,70 UAH/EUR (с утра – 33,15/33,60 UAH/EUR, к полудню - 33,25/33,705 UAH/EUR)
RUB 0,474/0,482 UAH/RUB (с утра - 0,472/0,480 UAH/RUB, к полудню - 0,472/0,480 UAH/RUB)

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60469
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3544 раз.
Подякували: 6805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:07

Re: Валютный рынок в контексте

Ого, класний курс зранку в Києві був, а я все пропустив :)
Rainbow
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:10

  zorka написав:Vitalych-new столица без приема. нет гривны


откуда такая инфо ?
ни по моим каналам, ни ДС в свежем отчёте такого не подтверждается
Всех с Новым годом и всего наилучшего в следующем году !!! Отчалю на корпоратив 8)
Vitalych-new
 
Повідомлень: 914
З нами з: 04.06.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:36

  zorka написав:Vitalych-new столица без приема. нет гривны


Думаю, прием есть. Нет приема лишь у опрометчиво опустошивших перед праздниками свои гривневые "закрома" дилеров. Ну, или не принимают $ от клиентом с низким уровнем обаяния. Думаю, у умнички Зорьки примут по льготной цене. :wink:

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60469
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3544 раз.
Подякували: 6805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:26

Шановні форумчани!
В зв,язку з наближенням Нового року - одного з найбільш шанованих і найважливіших українських свят - прохання допомогти тим, хто втратив на російсько-українській війні чоловіка, сина або ж став калікою. Хто скільки зможе, хоча би по 50 - 100 - 200 грн:


Тимошенко В.І. (катований за те, що відмовився витирати ноги українським прапором)
Карта Приват 4731217107854521
http://24today.net/open/601276

Паладій В. - кулеметник (покалічені ноги)
Карта Приват 5168 7572 7607 0499
http://uainfo.org/blognews/1448550166-p ... rgoyu.html


Зозуляк Олександр, командир взводу (покалічений)
Карта ПриватБанк 5168757220756912
http://censor.net.ua/resonance/337219/k ... chomu_sche

Титаренко Сергій (іучасник АТО, інвалід, покалічений - не може ходити, померла дружина, залишилась мала дитина)
Карта Приват 4731217104947732
http://gazeta.ua/articles/help/_tyazhko ... nom/631674

Гриненко Сергій – напівпаралізований після поранення
Картка Приватбанку 4731 2171 1169 3535
http://2plus2.ua/dopomoga/tyazhkotravmo ... 60861.html

Микола Надворський, учасник АТО, інвалід (покалічена рука), живе в селі, багатодітний.
5168 7556 0519 4634, Надворский Николай Михайлович", Источник:
Карта Приват: http://censor.net.ua/photo_news/340971/ ... ortu_nujna

Панченко Катерина – вдова учасника АТО, є мале дитя:
Номер карти ПриватБанка: 5168 7572 8637 0228
http://112.ua/glavnye-novosti/nuzhna-po ... 86864.html


Усач Андрій – учасник АТо, інвалід
Карта Приват 4149497825078316
http://ipress.ua/ru/articles/pokazhu_ch ... 23787.html


Свириденко Вадим – учасник АТО, інвалід
Карта Приват 4149437852273117
http://argumentua.com/stati/vstan-i-idi ... torykh-net


Єщенко Олена, вдова учасника АТО, троє дітей.
Карта Приват - 5168 7572 6425 2539 http://censor.net.ua/news/309927/seme_p ... _on_byl_iz


Иванюш Ірина
Медсестра АТО (позивний «Лютік») , інвалід
Карта приват 4149 4978 3143 8827
http://fakty.ua/201912-irina-ivanyush-y ... e-pod-silu


Вдова «кіборга» Яконович Іванна Іванівна, двоє малих дітей.
Номер картки ПриватБанку 4149 4978 2571 0710
http://doba.te.ua/novyny/zbyrayut-hrosh ... chyny.html

Гавриляк Остап – «кіборг», покалічений
Карта Приватбанка 5211 5374 4554 3890 (карта брата)
Источник: http://censor.net.ua/v325552

Шостак Иван – «кіборг», покалічена рука
Карта Приват 5168755379010404 (карта дружини)
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/kib ... fnyuz.html

Малеванный Эдуард Николаевич (учасник АТО, втратив на війні око)
Приват-банк 4149497811262148
Источник: http://censor.net.ua/p308350

Сапер Ніконенко Артем – важко покалічений
Карта ПриватБанка : 6762 4683 0453 3726 (дружина Ніконенко Тетяна)
http://press-centr.com/ru/news/Druzhina ... he-mashina


Белень Василь – учасник АТО, покалічений.
Карта Приват 5168 7572 5830 6366 (мама Белень Вера Павлівна)
http://censor.net.ua/p328278

Літовченко Олексій – учасник АТО, інвалід
Карта Приват-банка 5168 7572 8037 1149.
http://censor.net.ua/p329112


Ковальова Маріна
Вдова загибшого під Іловайськом бійця, двоє малих дітей
Карта Приват 5168 7572 4612 5084
http://censor.net.ua/p330995


Росул Рустам Михайлович, учасник АТО, покалічений
Карта Приватбанка: 4149 4978 1615 5255
http://censor.net.ua/p329247


Гуменюк Олена, вдова учасника АТО, трое малих дітей
Карта Приват 5168 7572 2881 9340
http://censor.net.ua/photo_news/304141/ ... tovki_foto


Шараєнко Андрій – учасник АТО, покалічений
Карта ПриватБанка 5168 7555 0330 5068
http://censor.net.ua/n335806


Денисов Максим – учасник АТО, інвалід
Карта Укрсиббанк 5169304804747758
http://censor.net.ua/r325187

Гера Володимир, учаснки АтТО, інвалід
Карта Приват 4149 4978 1616 6260
http://censor.net.ua/news/328564/porosh ... v_germanii


Замірко Олексій – учасник АТО, інвалід
Карта Приват: 4149 4378 5242 4314 (карта тітки Олексія – Олени Удалової) http://censor.net.ua/p325021


Роберт Руслан, кулеметник, учасник АТО, інвалід
ПриватБанк 5168 7420 1896 9299
http://censor.net.ua/p322113

Вдова Олександра Чернишова, що загинув в АТО
Горденко-Чернікова Ірина Валентинівна – є мале дитя
Карта Приват 5168 7572 6931 6883
http://censor.net.ua/p322065


Вдова загиблого в АТО Багнюк (Плискань) Лидия Васильевна – двоє малих дітей
Карта ПриватБанка 4149-4978-0539-5185
http://censor.net.ua/n302917
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18335
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:34

  KirillT8 написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
К 12.14 «американец» на межбанке возобновил рост, оказавшись в указанное время на уроне 28,08/28,11 UAH/USD. В первых рядах покупателей – казенные банки, у которых гривни как «гуталина».
US

А это одна из причин спроса на валюту со стороны "казённых банков" и драйвер её похода вверх.
"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд грн.
Интерфакс, 27.12.2017
НАК "Нафтогаз Украины" в период с 21 по 26 декабря 2017 года погасил облигации серий "А", "В" и "С" на 4,8 млрд грн, выпущенные в 2013 году, сообщила пресс-служба компании.
В НАК напоминают, что весь объем облигаций, доходность которых составляла 10% годовых, был выкуплен Ощадбанком.
"На протяжении срока обращения облигаций "Нафтогаз" своевременно и в полном объеме выполнял обязательства по выплате процентного дохода", - добавляют в пресс-службе.
Якось не логічно
З одного боку Держава докапіталізовує Ощад на 16 млрд , в той час коли Нафтогаз повертає 4,8 млрд - і при цьому Ви підозрюєте що той же Ощад як казенний банк скуповує валюту на піках ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18789
З нами з: 15.01.09
Подякував: 114 раз.
Подякували: 1721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:58

EUR/USD 1.2

Вітаюсь со всіма.
Вже годину більше ніж 1.2, а всі мовчать!

На зараз - 1,20225 і пре догори.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
Мяу...
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:23

Середньорічна


Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
26.12.2017 335,76 27,9446 -0,0063 26,586461 0,006388
27.12.2017 509,30 27,9485 0,0039 26,596065 0,009604
28.12.2017 403,38 28,0672 0,1187 26,604236 0,008170

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,038767. Росло на неделе в среднем по 3,8767 копейки за день. Это почти в 2 раза медленнее прошлой недели, хотя последний день и "дал прикурить". Неделя коротка, и выросли как то слабо, не до следующего СрГодового предсказанного (28,07-29,3), как в прошлом году (27,19-27,2) :(. Но 28,0672 - максимум этого года!

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: 0,008054. СрГодовая опять росла в среднем по 0,8054 копейки в день, почти так же, как и на прошлой неделе.

Полные обороты МБ за неделю - 1248,4400. Короткая неделя.

МБ и наличный рынок оставались выше СрГодовой (26,60423573) всю неделю. Выгодно продавать доллар. МБ был эффективнее в продаже доллара, наличка отставала. НБУ, говорят, в последний день по 28,13 умудрился налить.

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
Мяу...
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3796379737983799>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61 і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 800, 801, 802
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
8012 767157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 18:24
Frant
Валютный рынок в мире 1 ... 596, 597, 598
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5974 1263964
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 14:50
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 31841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12299)
29.12.2017 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.