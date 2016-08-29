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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:45
Vitalych-new столица без приема. нет гривны
chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:08
Принимает?)) Посмотрите внимательнее на спред, в нем ключ к разгадке ситуации
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:52
Дата: 29 декабря 2017 г. 16.55
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,10-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,00/26,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,20 UAH/USD)
€ – 33,40/33,70 UAH/EUR (с утра – 33,05/33,35 UAH/EUR, к полудню - 33,10/33,40 UAH/EUR)
RUB – 0,470/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,473/0,485 UAH/RUB, к полудню - 0,473/0,485 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях невысокой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое из-за нарастающего клиентского спроса нуждалось в поддержке.
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями клиентских покупок - 28,05/28,20 UAH/USD, евро - 33,35/33,70 UAH/EUR, рубль 0,473/0,485 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, сохранив баланс до самого финиша сессии. Это равновесие обеспечило приличное состояние итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировав незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 29 декабря 2017 г. 16.37
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 28,10/28,30 UAH/USD (с утра 27,95-28,00/26,10-15 UAH/USD, к полудню 28,02/28,10 UAH/USD)
€ 33,30/33,50 UAH/EUR (с утра 33,15/33,45 UAH/EUR, к полудню 33,25/33,45 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладании спроса.
К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
После обеда на столичном наличном рынке появились «несистемные» (нерегулярные) клиенты, которые своими покупками немного перекосили местный рынок в сторону спроса, одновременно вынудив здешних дилеров приподнять действующие цены.
По итогам пятницы относительная сбалансированность рынка при незначительном преобладании спроса. Ликвидность осталась на «хорошем» уровне, заслужив «четверку», как и на предыдущей сессии.
Дата: 29 декабря 2017 г. 16.42
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,12/28,25 UAH/USD (с утра - 27,90/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,15 UAH/USD)
€ – 33,25/33,60 UAH/EUR (с утра – 33,10/33,45 UAH/EUR, к полудню - 33,25/33,60 UAH/EUR)
RUB – 0,474/0,482 UAH/RUB (с утра - 0,473/0,479 UAH/RUB, к полудню 0,473/0,480 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях относительного равновесия оптовых покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского «приноса».
К полудню, по состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (28,00/28,15 UAH/USD, евро - 33,25/33,60 UAH/EUR, рубль 0,473/0,480 UAH/RUB). К подобному действию местных валютчиков сподвигли некоторые перемены в настроениях: незначительное преобладание клиентского «приноса» при относительной сбалансированности утреннего рынка к полудню сменилось небольшим доминированием спроса.
После обеда на рынке Запорожья сохранившиеся клиентские покупки валюты обеспечили итоговый незначительный «перекос» рынка в сторону спроса.
В отличие от предыдущей сессии, этот финишный незначительный дисбаланс спроса и предложения не смог повредить итоговую ликвидность, которая немного выросла, заслужив «твердую четверку» и улучшила показатели предыдущей сессии.
Дата: 29 декабря 2017 г. после 16.35 Киева
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,05/28,25 UAH/USD (с утра - 27,90/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,25 UAH/USD)
€ – 33,25/33,70 UAH/EUR (с утра – 33,15/33,60 UAH/EUR, к полудню - 33,25/33,705 UAH/EUR)
RUB 0,474/0,482 UAH/RUB (с утра - 0,472/0,480 UAH/RUB, к полудню - 0,472/0,480 UAH/RUB)
US
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:07
Re: Валютный рынок в контексте
Ого, класний курс зранку в Києві був, а я все пропустив
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:10
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:36
Думаю, прием есть. Нет приема лишь у опрометчиво опустошивших перед праздниками свои гривневые "закрома" дилеров. Ну, или не принимают $ от клиентом с низким уровнем обаяния. Думаю, у умнички Зорьки примут по льготной цене.
US
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:26
Шановні форумчани!
В зв,язку з наближенням Нового року - одного з найбільш шанованих і найважливіших українських свят - прохання допомогти тим, хто втратив на російсько-українській війні чоловіка, сина або ж став калікою. Хто скільки зможе, хоча би по 50 - 100 - 200 грн:
Тимошенко В.І. (катований за те, що відмовився витирати ноги українським прапором)
Карта Приват 4731217107854521
Паладій В. - кулеметник (покалічені ноги)
Карта Приват 5168 7572 7607 0499
Зозуляк Олександр, командир взводу (покалічений)
Карта ПриватБанк 5168757220756912
Титаренко Сергій (іучасник АТО, інвалід, покалічений - не може ходити, померла дружина, залишилась мала дитина)
Карта Приват 4731217104947732
Гриненко Сергій – напівпаралізований після поранення
Картка Приватбанку 4731 2171 1169 3535
Микола Надворський, учасник АТО, інвалід (покалічена рука), живе в селі, багатодітний.
5168 7556 0519 4634, Надворский Николай Михайлович", Источник:
Карта Приват:
Панченко Катерина – вдова учасника АТО, є мале дитя:
Номер карти ПриватБанка: 5168 7572 8637 0228
Усач Андрій – учасник АТо, інвалід
Карта Приват 4149497825078316
Свириденко Вадим – учасник АТО, інвалід
Карта Приват 4149437852273117
Єщенко Олена, вдова учасника АТО, троє дітей.
Карта Приват - 5168 7572 6425 2539
Иванюш Ірина
Медсестра АТО (позивний «Лютік») , інвалід
Карта приват 4149 4978 3143 8827
Вдова «кіборга» Яконович Іванна Іванівна, двоє малих дітей.
Номер картки ПриватБанку 4149 4978 2571 0710
Гавриляк Остап – «кіборг», покалічений
Карта Приватбанка 5211 5374 4554 3890 (карта брата)
Источник:
Шостак Иван – «кіборг», покалічена рука
Карта Приват 5168755379010404 (карта дружини)
Малеванный Эдуард Николаевич (учасник АТО, втратив на війні око)
Приват-банк 4149497811262148
Источник:
Сапер Ніконенко Артем – важко покалічений
Карта ПриватБанка : 6762 4683 0453 3726 (дружина Ніконенко Тетяна)
Белень Василь – учасник АТО, покалічений.
Карта Приват 5168 7572 5830 6366 (мама Белень Вера Павлівна)
Літовченко Олексій – учасник АТО, інвалід
Карта Приват-банка 5168 7572 8037 1149.
Ковальова Маріна
Вдова загибшого під Іловайськом бійця, двоє малих дітей
Карта Приват 5168 7572 4612 5084
Росул Рустам Михайлович, учасник АТО, покалічений
Карта Приватбанка: 4149 4978 1615 5255
Гуменюк Олена, вдова учасника АТО, трое малих дітей
Карта Приват 5168 7572 2881 9340
Шараєнко Андрій – учасник АТО, покалічений
Карта ПриватБанка 5168 7555 0330 5068
Денисов Максим – учасник АТО, інвалід
Карта Укрсиббанк 5169304804747758
Гера Володимир, учаснки АтТО, інвалід
Карта Приват 4149 4978 1616 6260
Замірко Олексій – учасник АТО, інвалід
Карта Приват: 4149 4378 5242 4314 (карта тітки Олексія – Олени Удалової)
Роберт Руслан, кулеметник, учасник АТО, інвалід
ПриватБанк 5168 7420 1896 9299
Вдова Олександра Чернишова, що загинув в АТО
Горденко-Чернікова Ірина Валентинівна – є мале дитя
Карта Приват 5168 7572 6931 6883
Вдова загиблого в АТО Багнюк (Плискань) Лидия Васильевна – двоє малих дітей
Карта ПриватБанка 4149-4978-0539-5185
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:34
Якось не логічно
З одного боку Держава докапіталізовує Ощад на 16 млрд , в той час коли Нафтогаз повертає 4,8 млрд - і при цьому Ви підозрюєте що той же Ощад як казенний банк скуповує валюту на піках ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:58
EUR/USD 1.2
Вітаюсь со всіма.
Вже годину більше ніж 1.2, а всі мовчать!
На зараз - 1,20225 і пре догори.
ВО
Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
Мяу...
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:23
Середньорічна
Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
26.12.2017 335,76 27,9446 -0,0063 26,586461 0,006388
27.12.2017 509,30 27,9485 0,0039 26,596065 0,009604
28.12.2017 403,38 28,0672 0,1187 26,604236 0,008170
Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,038767. Росло на неделе в среднем по 3,8767 копейки за день. Это почти в 2 раза медленнее прошлой недели, хотя последний день и "дал прикурить". Неделя коротка, и выросли как то слабо, не до следующего СрГодового предсказанного (28,07-29,3), как в прошлом году (27,19-27,2) . Но 28,0672 - максимум этого года!
Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: 0,008054. СрГодовая опять росла в среднем по 0,8054 копейки в день, почти так же, как и на прошлой неделе.
Полные обороты МБ за неделю - 1248,4400. Короткая неделя.
МБ и наличный рынок оставались выше СрГодовой (26,60423573) всю неделю. Выгодно продавать доллар. МБ был эффективнее в продаже доллара, наличка отставала. НБУ, говорят, в последний день по 28,13 умудрился налить.
ВО
Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
Мяу...
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