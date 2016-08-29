Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:52

Дата: 29 декабря 2017 г. 16.55



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,10-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,00/26,10 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,20 UAH/USD)

€ – 33,40/33,70 UAH/EUR (с утра – 33,05/33,35 UAH/EUR, к полудню - 33,10/33,40 UAH/EUR)

RUB – 0,470/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,473/0,485 UAH/RUB, к полудню - 0,473/0,485 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях невысокой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне равновесия покупок и продаж, которое из-за нарастающего клиентского спроса нуждалось в поддержке.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями клиентских покупок - 28,05/28,20 UAH/USD, евро - 33,35/33,70 UAH/EUR, рубль 0,473/0,485 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



После обеда ситуация на местном рынке не менялась – здесь продолжалась равновесная торговля в паре доллар-гривня, сохранив баланс до самого финиша сессии. Это равновесие обеспечило приличное состояние итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировав незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 29 декабря 2017 г. 16.37

Рынок наличных Киева



Мелкий опт («неформал»)



$ 28,10/28,30 UAH/USD (с утра 27,95-28,00/26,10-15 UAH/USD, к полудню 28,02/28,10 UAH/USD)

€ 33,30/33,50 UAH/EUR (с утра 33,15/33,45 UAH/EUR, к полудню 33,25/33,45 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладании спроса.



К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



После обеда на столичном наличном рынке появились «несистемные» (нерегулярные) клиенты, которые своими покупками немного перекосили местный рынок в сторону спроса, одновременно вынудив здешних дилеров приподнять действующие цены.



По итогам пятницы относительная сбалансированность рынка при незначительном преобладании спроса. Ликвидность осталась на «хорошем» уровне, заслужив «четверку», как и на предыдущей сессии.



Дата: 29 декабря 2017 г. 16.42

Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,12/28,25 UAH/USD (с утра - 27,90/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,15 UAH/USD)

€ – 33,25/33,60 UAH/EUR (с утра – 33,10/33,45 UAH/EUR, к полудню - 33,25/33,60 UAH/EUR)

RUB – 0,474/0,482 UAH/RUB (с утра - 0,473/0,479 UAH/RUB, к полудню 0,473/0,480 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в долларовом сегменте в условиях относительного равновесия оптовых покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского «приноса».



К полудню, по состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (28,00/28,15 UAH/USD, евро - 33,25/33,60 UAH/EUR, рубль 0,473/0,480 UAH/RUB). К подобному действию местных валютчиков сподвигли некоторые перемены в настроениях: незначительное преобладание клиентского «приноса» при относительной сбалансированности утреннего рынка к полудню сменилось небольшим доминированием спроса.



После обеда на рынке Запорожья сохранившиеся клиентские покупки валюты обеспечили итоговый незначительный «перекос» рынка в сторону спроса.



В отличие от предыдущей сессии, этот финишный незначительный дисбаланс спроса и предложения не смог повредить итоговую ликвидность, которая немного выросла, заслужив «твердую четверку» и улучшила показатели предыдущей сессии.



Дата: 29 декабря 2017 г. после 16.35 Киева



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,05/28,25 UAH/USD (с утра - 27,90/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,25 UAH/USD)

€ – 33,25/33,70 UAH/EUR (с утра – 33,15/33,60 UAH/EUR, к полудню - 33,25/33,705 UAH/EUR)

RUB 0,474/0,482 UAH/RUB (с утра - 0,472/0,480 UAH/RUB, к полудню - 0,472/0,480 UAH/RUB)



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