Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:14

Shram



прямо напомнили мне рассказ супруги об одной маме одноклассницы нашей дочки,та постоянно плачет штампами,мол какие все вокруг продажные,хлеба скоро не за что будет купить,как всё дорого и как дальше жить?в то же время присматривают домик под Киевом,явно не 1000-2000 у.е.,сама мамочка из села и грит:хочу выращивать овощи плюс дышать лесом,а не газами в этом перенаселённом Киеве на выходных ,уплатили за отдых в Египте всей семьёй из 4-х человек,летят в первых числах нового года,авто на стоянке стоит,а не как многие кидают просто у парадного,хотя муж просто водитель экспедитор,она повар в интернате,мне супруга говорит,по факту очень даже неплохо они живут как для просторабочих,но пропаганда засрала мозги и только нытьё на устах,отрицая реальное положение дел...

может вам тоже стоит реально вспомнить совок или конец 90-хх и тот материальный стан,я уже молчу за начало 90-х,и сопоставить сегодняшнее положение "народонаселения",а потом уже делать выводы?