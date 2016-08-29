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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:46
Moneta написав:
Впереди морозный месяц. Нафтогаз всегда рисует пики на рождественские и крещенские. Будем посмотреть...
ну а пока на дворе +8,под ёлочку,рекорд или нет?
через 2 месяца можно будет заканчивать отопительный сезон,который толком и не начался)))
религия не позволяет зайти на сайт Укртрансгаза и посмотреть ещё на один рекорд,уже по кол-ву газа в хранилищах?
кол-во заявок на продажу бакса в 2 раза выше чем на покупку,но у не сомневающихся "29 к вечеру" и будеттолькодорожать противветра,только потом не нойте,что надо было слить вчера,а глупые Зорьки всего навсего 80 дают
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:54
Shram написав:
Нашли же показатели - люди в магазины за крупами и картохой ещё ходят, да на 20-летних колымагах ещё ездят. Богачи невиданные.
а вы не гуляли по улицам и не ездили году так в 99-м?
люди как мыши сидели по домам,не платили за коммуналь вообще(это был ответ за не выплату з.п. и пенсий),а на дорогах можно было даже не напрягаться в левом ряду,вообще никого не было,только в правом какой-то плетущийся троллейбас и переделанный мерс\маршрутка 30-ти летней давности плёлся исключительно благодаря шаманству механиков,которые латали всё что ещё на колёсах
зато сейчас все пухнут от голода в пробках,от бенза за 30,тянучки уже в небольших городах,а Киев этой осенью просто стал
лучше расскажите про курс пииссссяттт,правдоподобнее,чем за крупами на колымагах
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:14
Shram
прямо напомнили мне рассказ супруги об одной маме одноклассницы нашей дочки,та постоянно плачет штампами,мол какие все вокруг продажные,хлеба скоро не за что будет купить,как всё дорого и как дальше жить?в то же время присматривают домик под Киевом,явно не 1000-2000 у.е.,сама мамочка из села и грит:хочу выращивать овощи плюс дышать лесом,а не газами в этом перенаселённом Киеве на выходных ,уплатили за отдых в Египте всей семьёй из 4-х человек,летят в первых числах нового года,авто на стоянке стоит,а не как многие кидают просто у парадного,хотя муж просто водитель экспедитор,она повар в интернате,мне супруга говорит,по факту очень даже неплохо они живут как для просторабочих,но пропаганда засрала мозги и только нытьё на устах,отрицая реальное положение дел...
может вам тоже стоит реально вспомнить совок или конец 90-хх и тот материальный стан,я уже молчу за начало 90-х,и сопоставить сегодняшнее положение "народонаселения",а потом уже делать выводы?
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:24
Qwerty написав: холява написав:mister-svet
Я очень Уважаю своего коллегу , Васыля из Ривного.
Я думаю , что большего патриота Украины ,трудно найти .
Если пишет , что был в Иерусалиме , значит точно БЫЛ , я в нем уверен.
С Уважением
Ви так це написали,ніби він був на Марсі!Це так проблематично бути в Ієрусалимі?А заодно міг без проблем бути і в Палестині.
Добрый вечер.
Всем Здоровья и Удачи.
Всех с Новым Годом !
Вам отдельно пожелаю Здоровья и Всяческих Благ.
Вероятно, без Вашего Участия не обойдется и в следующем году.
Урожаев Вам несметных , Продаж удачных, Доходов постоянных.
Холява.
Р С
....а побывать в Иерусалиме и Святых местах это почти Марс.
Мы с Василем об этом и переписывались.
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холява
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:38
Moneta написав:
Впереди морозный месяц. Нафтогаз всегда рисует пики на рождественские и крещенские. Будем посмотреть...
Что касается Одессы, я за свою жизнь не помню такого теплого начала зимы. У нас не было еще снега, и не было минуса. Это не вероятно. Минус 1-2 пару раз ночью не в счет.
Такого не было никогда. Экономия газа невероятная.
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freeze
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:38
centurionus написав:
Влітку баксиками треба буде таритися, влітку 2018 по курсу 26,8 в Київі та в м. Львів, а по 27,2 буде в райцентрах подалі від столиці.
Курс па29.2 буде 31.12.2018. Це й школярику малому зараз зрозуміло.
Те, що євро буде рости до курсу майже 2 доляра протягом 2 років також зрозуміло навіть дитсадівцю старшої групи. А потім воно знову вниз впаде до паритету.
Оце вам всім прогноз від діда Юрка.
Слава Україні!
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:43
Yuri_61 написав:
Влітку баксиками треба буде таритися, влітку 2018 по курсу 26,8 в Київі та 27,2 в райцентрах подалі від столиці та м. Львів.
Курс па29.2 буде 31.12.2018. Це й школярику малому зараз зрозуміло.
А вот мне совершенно не понятно, откуда все эти цифры?
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:44
freeze написав: Moneta написав:
Впереди морозный месяц. Нафтогаз всегда рисует пики на рождественские и крещенские. Будем посмотреть...
Что касается Одессы, я за свою жизнь не помню такого теплого начала зимы. У нас не было еще снега, и не было минуса. Это не вероятно. Минус 1-2 пару раз ночью не в счет.
Такого не было никогда. Экономия газа невероятная.
Рано радуетесь, ещё впереди січень и лютий. Месяца сами за себя говорят.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:48
Героям Слава! Юрку, а як то - "ніколи не кажи ніколи" ???
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