Yuri_61 написав:Влітку баксиками треба буде таритися, влітку 2018 по курсу 26,8 в Київі та 27,2 в райцентрах подалі від столиці та м. Львів. Курс па29.2 буде 31.12.2018. Це й школярику малому зараз зрозуміло.
А вот мне совершенно не понятно, откуда все эти цифры?
Інтуїція на грунті немаленького життєвого досвіду, аналізу власних фінасових помилок, розуміння людської жадоби, спостережливість і т.д. і т.п.
Moneta написав:Впереди морозный месяц. Нафтогаз всегда рисует пики на рождественские и крещенские. Будем посмотреть...
Что касается Одессы, я за свою жизнь не помню такого теплого начала зимы. У нас не было еще снега, и не было минуса. Это не вероятно. Минус 1-2 пару раз ночью не в счет. Такого не было никогда. Экономия газа невероятная.
Здравствуйте . В 1981 году была теплая зима. Мне бабушка на север писала, что в городе зимой шапок не носили.
Qwerty написав:Щоб в капличку без черги попасти треба надіти медицинську маску,там хворих пропускають
Йти з брехнею до Святого місця, розпхавши ліктями хворих, вкравши у них, можливо, останній шанс на одужання та віру у справедливість в самому Храмі Гроба Господнього, а потім вихвалятися тут своєю хитрозробленністю? Паскуда вона і на Святих місцях паскуда. Це невиліковно, тут навіть могила не виправить.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 29 гру, 2017 23:35, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.