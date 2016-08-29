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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3798379938003801

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 613
1. Нет сбережений в валюте
11%
69
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 613
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:50

  Сибарит написав:
  Yuri_61 написав:Влітку баксиками треба буде таритися, влітку 2018 по курсу 26,8 в Київі та 27,2 в райцентрах подалі від столиці та м. Львів.
Курс па29.2 буде 31.12.2018. Це й школярику малому зараз зрозуміло.

А вот мне совершенно не понятно, откуда все эти цифры?

Інтуїція на грунті немаленького життєвого досвіду, аналізу власних фінасових помилок, розуміння людської жадоби, спостережливість і т.д. і т.п.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:52

  Сибарит написав:А вот мне совершенно не понятно, откуда все эти цифры?


https://www.youtube.com/watch?v=-nJ8tXXLJNQ
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:55

  freeze написав:
  Moneta написав:Впереди морозный месяц. Нафтогаз всегда рисует пики на рождественские и крещенские. Будем посмотреть...


Что касается Одессы, я за свою жизнь не помню такого теплого начала зимы. У нас не было еще снега, и не было минуса. Это не вероятно. Минус 1-2 пару раз ночью не в счет.
Такого не было никогда. Экономия газа невероятная.



Здравствуйте .
В 1981 году была теплая зима.
Мне бабушка на север писала, что в городе зимой шапок не носили.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Щоб в капличку без черги попасти треба надіти медицинську маску,там хворих пропускають

Йти з брехнею до Святого місця, розпхавши ліктями хворих, вкравши у них, можливо, останній шанс на одужання та віру у справедливість в самому Храмі Гроба Господнього, а потім вихвалятися тут своєю хитрозробленністю? :shock: Паскуда вона і на Святих місцях паскуда. Це невиліковно, тут навіть могила не виправить. :evil:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 29 гру, 2017 23:35, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:35

  s0v7a написав:Вітаюсь со всіма.
Вже годину більше ніж 1.2, а всі мовчать!

На зараз - 1,20225 і пре догори.

ВО

Всем удачи.

Глобально - євро відновлює втрачені позиції. Але буде відкат, гадаю
Ihor Pavlovycz
 
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