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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3801380238033804

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 614
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 16:10

  Alex2006 написав:
  Kabanchik написав:На 20 января выростем минимум до 32. Пока небольшое торможение ускорения, можно попробовать выиграть по-крупному и купить доллар сейчас.

Ага, как выросли до 30 к 15-му декабря :D :D :D
Визг "кабанчиков" - хороший знак, значит олений спрос падает и можем дойти до 27.20 к 31-му :)

Ну як?Дійшли?Сьогодні валютчики центральної частини Полтавщини без жодних проблем брали на себе по 28 гривень за один вічнозелений.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 16:37

  kharkov_val написав:
  ЛАД написав:
  холява написав:.............
....а побывать в Иерусалиме и Святых местах это почти Марс. .....

Возможно, это почти Марс, но побывать в Иерусалиме значительно проще.
Об этом свидетельствует статистика паломников и просто туристов - в Иерусалиме весьма приличная цифра, а на Марсе, насколько знаю, - 0. :)

человек писал сравнивая с марсом не по сложности туда попасть, а в эмоциональной составляющей для верующего, в значимости события в жизни человека
легко достижимая цель не может вызывать глубоких переживаний. А Иерусалим супротив Марса - это очень легко
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 16:43

  kharkov_val написав:
  prodigy написав:p/s вчера пол-часа подъезжал к Привозу и 20 минут на отъезд (пробки во всех крупных городах показал "1+1", сегодня еще хуже ситуация)
просто народ как правило скупается в последний момент

во первых в Одессе нет метро, по этому улицы всегда перегружены, а во вторых кода же скупаться если вчера был рабочий день? я к примеру еще на работе.

Я закончил скупаться недели три назад. Вкусы собственные как-бы всегда известны...
В эти дни планирую покупать только хлеб и свежие овощи.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:59

  холява написав:
  Ruslan2453 написав:Сегодня поменял всю свою евру на доллар по кросс-курсу 1.2 и надеюсь на прогноз Дядя Саши на паритет в первом квартале. :mrgreen:


Привет Руслан .
Думаю будет небольшая коррекция ,а потом на 1,22 можно и перейти .
Правда боюсь не прогадать .
Думаю , что до 15 -19 это произойдет.


Желаю удачи.Я просто решил,что если будет 1.2, то лью сразу и все,желаю вам дождаться 1.22,ну а мне хватит и 1.2. :D
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Ruslan2453 написав:Сегодня поменял всю свою евру на доллар по кросс-курсу 1.2 и надеюсь на прогноз Дядя Саши на паритет в первом квартале.
Где вы смогли поменять по такому курсу?
dj0nk1
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:18

  dj0nk1 написав:
  Ruslan2453 написав:Сегодня поменял всю свою евру на доллар по кросс-курсу 1.2 и надеюсь на прогноз Дядя Саши на паритет в первом квартале.
Где вы смогли поменять по такому курсу?


это был частный обмен ,между мной и моим знакомым,ему нужно было евро для оплаты товара и мы поменялись по кросс-курсу.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:26

Идеи для инвестирования ))
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -2-337491/


Эксперты агентства Bloomberg составили рейтинг активов среди фондовых индексов, в котором украинский UX показал наибольший рост в 2017 году (+80%). Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным исследования, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).

Среди валют, наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли, однако опасения инвесторов по поводу надежности этих вложений остаются довольно сильными.

Что касается нецифровых валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал, хотя еще 12 лет назад он считался самой слабой валютой в мире.

Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.

Наиболее убыточным активом по итогам 2017 года стал узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое.

В категории инвестиций в сырьевые активы наиболее выгодными были вложения в палладий.

Стоимость этого металла за год выросла на 54%, с $680 до более чем $1060.

На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономике по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов.

В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:33

  Ruslan2453 написав:Сегодня поменял всю свою евру на доллар по кросс-курсу 1.2 и надеюсь на прогноз Дядя Саши на паритет в первом квартале. :mrgreen:


Паритет? Можно почитать этот прогноз? Лично думаю, что в первом квартале никаких паритетов не будет, это все фантазии. Если достигнет 1,13-1,14 - это будет очень шикарно.
Посмотрите на график более глобально.
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jerua
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:02

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье ;вечерние курса

Евро 33.20 -33.60
Доллар 28.00-28.30
холява
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:55

...то ж з ким ми воюєм? - а може ворог серед нас? (с)

Добрий вечір в вашу хату!
.....трохи був відсутній, через "полосату жо"(зебру), який обізвав мене, а я в свою чергу його........ і о Бінго! - мене банять на 7 днів, а полосатому - ніц! :twisted: ще й навіть, його пост з образою мене - НЕ потерли!
........тож, як я все пишу: " справедливість - лише тут!" :?

п. с....... і де ж добро в цьому світі буде, коли один вихваляється, що був у Святому місці, і тут же обзиває іншого "паскудою", а всі це хавають і плюси ставлять! :shock:.... а хтось і вусом не веде і не стирає цих образ!
Валютный рынок в контексте

....просто немає слів!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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